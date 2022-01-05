Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 05.01.2022 18:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2022 18:24
    ABONE OL

    Kuruluş Osman bu akşam yok mu? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Kuruluş: Osman dizisi hakkında izleyicileri üzen haber geldi. ATV'nin sevilen dizisinin yayınlanmayacağı duyuruldu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş: Osman'ın yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman bu akşam yok mu? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?

    Kuruluş Osman bu akşam yok mu?

    Kuruluş: Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 78. bölüm için heyecan dorukta! Her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizi için kötü haber geldi. 5 Ocak Çarşamba ATV yayın akışında Kuruluş: Osman dizisi yer almıyor. Peki neden? Kuruluş Osman bu akşam yok mu? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? İşte cevapları...

    KURULUŞ: OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    5 Ocak 2022 Çarşamba ATV yayın akışı şöyle;

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:45 Süper Kupa'ya Doğru
    20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa
    22:50 Kupa Töreni
    23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
    02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
    04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    KURULUŞ: OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Kuruluş Osman yeni bölümü 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak. Bu akşam ATV ekranlarında Beşiktaş-Antalyaspor maçı yayınlanacak.

    77. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.

        Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır.

        Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

        Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

        Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne?

        Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi?

        Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Televizyon Kuruluş Osman bu akşam yok mu? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak?
            SON DAKİKA