Kuruluş: Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 78. bölüm için heyecan dorukta! Her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizi için kötü haber geldi. 5 Ocak Çarşamba ATV yayın akışında Kuruluş: Osman dizisi yer almıyor. Peki neden? Kuruluş Osman bu akşam yok mu? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? İşte cevapları...
KURULUŞ: OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
5 Ocak 2022 Çarşamba ATV yayın akışı şöyle;
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupa'ya Doğru
20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa
22:50 Kupa Töreni
23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
KURULUŞ: OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kuruluş Osman yeni bölümü 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak. Bu akşam ATV ekranlarında Beşiktaş-Antalyaspor maçı yayınlanacak.
77. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.