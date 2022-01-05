Kuruluş: Osman dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 78. bölüm için heyecan dorukta! Her hafta Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen dizi için kötü haber geldi. 5 Ocak Çarşamba ATV yayın akışında Kuruluş: Osman dizisi yer almıyor. Peki neden? Kuruluş Osman bu akşam yok mu? 5 Ocak Çarşamba Kuruluş Osman bu akşam neden yok? Yeni bölüm hangi hafta yayınlanacak? İşte cevapları...