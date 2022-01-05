Esra Erol’da işlenen akılalmaz olayda son perde! Kocasını hem döven hem de aldatan Sevda'nın yanına kaçtığı Salih canlı yayında!

Esra Erol'da programına konuk olan Fatih Bey, eşi Sevda'nın patronu ile kaçtığını iddia etti. İddialar sonrası Fatih Bey ve eşi Sevda Hanım stüdyoda yüzleşti.
RAHAT TAVIRLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI
Sevda Hanım eşini düzenli olarak dövdüğünü anlatarak izleyicileri şoke etti. Kocasını aldattığını da kabul eden Sevda Hanım'ın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı.
BABASINDAN ŞOK İDDİA!
Programa bağlanan Sevda'nın babası ise canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulundu. Sevda'nın babası; ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı" dedi.
Programa katılan Sevda Hanım'ın annesi Hatice Hanım ise "Boşanmamızın kızımla alakası yok. Aramızda 20 yaş vardı zaten olmadı" dedi.