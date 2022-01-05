Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 05.01.2022 19:41
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    • 05.01.2022 20:10
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    Esra Erol’da işlenen akılalmaz olayda son perde! Kocasını hem döven hem de aldatan Sevda'nın yanına kaçtığı Salih canlı yayında!

    Hafta içi her gün atv erkanlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Fatih Bey, eşi Sevda’nın patronu ile kaçtığını iddia etti. İddialar sonrası programa katılan Sevda Hanım, eşi Fatih Bey ile stüdyoda yüzleşti. Ortaya çıkan detaylar duyanları şoke ederken eşini düzenli olarak dövdüğünü anlatan Sevda Hanım’ın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı. Bugünkü canlı yayında ise Sevda Hanım’ın anına kaçtığı Salih Bey canlı yayına bağlandı. İşte detaylar...

    Akılalmaz olayda son perde!

    Esra Erol'da programına konuk olan Fatih Bey, eşi Sevda'nın patronu ile kaçtığını iddia etti. İddialar sonrası Fatih Bey ve eşi Sevda Hanım stüdyoda yüzleşti.

    RAHAT TAVIRLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI
    Sevda Hanım eşini düzenli olarak dövdüğünü anlatarak izleyicileri şoke etti. Kocasını aldattığını da kabul eden Sevda Hanım'ın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı.

    BABASINDAN ŞOK İDDİA!
    Programa bağlanan Sevda'nın babası ise canlı yayında bambaşka bir iddia da daha bulundu. Sevda'nın babası; ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı" dedi.

    Programa katılan Sevda Hanım'ın annesi Hatice Hanım ise "Boşanmamızın kızımla alakası yok. Aramızda 20 yaş vardı zaten olmadı" dedi.

        AKILALMAZ OLAYDA SON PERDE
        Bugünkü canlı yayında ise Sevda Hanım'ın anına kaçtığı Salih Bey canlı yayına bağlandı.

        Canlı yayına telefonla bağlanan Salih Bey, Arzu Hanım ile evli olduklarını belirterek bu evlilikten üç çocuğu olduğunu söyledi.

        Mart ayında evden çıktığını belirten Salih Bey, Sevda Hanım ile 1 buçuk yıldır tanıştıklarını dile getirdi.

            Salih Bey, 1 yıldır ilişkilerinin olduğunu ve dini nikahlı ilk eşi olduğunu iddia edince Sevda Hanım, Arzu Hanım'ın "Eşim 4 kere dini nikahlı evlendi" dediğini anlattı.

            Fatih Bey, abi dediği adamın yuvasını yıktığını, Sevda Hanım'ın oğluna babalık yaptığını, tarlasını bile sattığını söyledi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da işlenen akılalmaz olayda son perde! Kocasını hem döven hem de aldatan Sevda'nın yanına kaçtığı Salih canlı yayında!
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