Esra Erol’da işlenen akılalmaz olayda son perde! Kocasını hem döven hem de aldatan Sevda'nın yanına kaçtığı Salih canlı yayında!

Esra Erol'da programına konuk olan Fatih Bey, eşi Sevda'nın patronu ile kaçtığını iddia etti. İddialar sonrası Fatih Bey ve eşi Sevda Hanım stüdyoda yüzleşti.

RAHAT TAVIRLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Sevda Hanım eşini düzenli olarak dövdüğünü anlatarak izleyicileri şoke etti. Kocasını aldattığını da kabul eden Sevda Hanım'ın rahat tavırları herkesi çileden çıkardı.