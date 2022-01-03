Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede film konusu nedir? Ne zaman çekildi?

İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE OYUNCULARI KİMLER?

Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Dörtlüye kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.