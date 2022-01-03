Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede film konusu nedir? Ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de eğlenceli sahneleri ile büyükten küçüğe herkese keyifli anlar yaşatacak olan film bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak ve ilgiyle izlenecek. İşte Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede filmi hakkında merak edilen tüm bilgiler...
ÇAKALLARLA DANS 2 HASTASIYIZ DEDE FİLM KONUSU NEDİR?
Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir.
İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!
ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE OYUNCULARI KİMLER?
Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Dörtlüye kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.