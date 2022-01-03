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    • Televizyon
    • 03.01.2022 16:48
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    • 03.01.2022 16:48
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    Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu? ÇGH 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? 3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışı

    Kanal D ekranlarında her hafta Pazartesi akşamları yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin merakla beklenen 106. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yine birbirinden komik skeçleriyle izleyicileri kahkahaya boğan eğlence programı 3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışında yer almıyor. Peki Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu? ÇGH 2 yeni bölüm bu akşam neden yok?

    Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu?

    Çok Güzel Hareketler 2 106. yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Yerine ise saat 20:00'da Hızlı ve Öfkeli 7 adlı yabancı film izleyicilerle buluşacak. Sevilen programın izleyicileri Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu? ÇGH 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? sorularına yanıt arıyor. BKM Mutfak imzalı eğlence programı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışı şöyle;

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
    22:45 Geçmişi Olmayan Adam (Yabancı Sinema)
    01:30 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
    03:30 Gelinim Mutfakta
    05:30 Küçük Ağa

    ÇGH 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni bölümü yılbaşı dolayısıyla bu hafta yayınlanmayacak. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü 106. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ARİF GÜLOĞLU DÖNÜYOR MU?

    Eser Yenenler, ''Çok sevdiğimiz ekip arkadaşımız çok sert bir hastalığı atlattı bu sene. Arif Güloğlu önümüzdeki bölümlerde skeçlerde yer alacak'' ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        BKM Mutfak oyuncu hakkında şu açıklamayı yapmıştı;

        "Çok Güzel Hareketler 2′ oyuncularımızdan Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce lenfoma teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."

        OZAN CAN YİĞİT NEDEN AYRILDI?

        Tamamen kariyer odaklı alınmış bir karar olduğunu belirten Yiğit, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Yiğit açıklamasında Yılmaz Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yiğit'in mesajında yer alan ifadeler şu şekilde:

        'Hiç beceremediğim bir şey yapmayı deneyeceğim izninizle, ufak bir veda konuşması gibi ama içinde çokça teşekkür ve minnet var bunlar olmasa yapamam zaten çünkü hiç sevemedim vedaları. Üç sezondur canım, kanım olan Çok Güzel Hareketler 2 programına dördüncü sezon devam etmeyeceğim. Dediğim gibi bu bir ayrılık değil. Hani evin çocuğu zamanı geldiğinde evinden ayrılır, başka maceralara yelken açar ya, işte o hesap bizimkisi.

        Bu üç sezonluk süre zarfında beni sizlerle tanıştıran hatta çocukluk hayalimi gerçek kılan Çok Güzel Hareketler 2'ye methiyeler dizsem de yetmez çünkü ÇGH2 benim unutulmaz göz ağrım olarak hep bambaşka bir yere sahip olacak.

        Gelelim teşekkürlere en başta tabi ki ustam, hocam Yılmaz Erdoğan'a bana bu imkanı tanıdığı nice yıldızların, efsanelerin çıktığı BKM sahnesinin tozunu yutmama izin verdiği için hepinizin huzurunda çok ama çok teşekkür ediyorum (bir teşekkürün yetmeyeceğini bilerek). Programa başlamadan önce verdiği destekler için BKM Mutfak yönetimine, başta Ferhat Bilgin olmak üzere Abdullah abi ve Koray abiye çokça teşekkür ederim.

        ...

        Başka hikayelerde görüşmek üzere.'
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        Haberler Televizyon Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu? ÇGH 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? 3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışı
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