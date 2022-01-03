Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu? ÇGH 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? 3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışı

OZAN CAN YİĞİT NEDEN AYRILDI?

Tamamen kariyer odaklı alınmış bir karar olduğunu belirten Yiğit, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Yiğit açıklamasında Yılmaz Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yiğit'in mesajında yer alan ifadeler şu şekilde:

'Hiç beceremediğim bir şey yapmayı deneyeceğim izninizle, ufak bir veda konuşması gibi ama içinde çokça teşekkür ve minnet var bunlar olmasa yapamam zaten çünkü hiç sevemedim vedaları. Üç sezondur canım, kanım olan Çok Güzel Hareketler 2 programına dördüncü sezon devam etmeyeceğim. Dediğim gibi bu bir ayrılık değil. Hani evin çocuğu zamanı geldiğinde evinden ayrılır, başka maceralara yelken açar ya, işte o hesap bizimkisi.

Bu üç sezonluk süre zarfında beni sizlerle tanıştıran hatta çocukluk hayalimi gerçek kılan Çok Güzel Hareketler 2'ye methiyeler dizsem de yetmez çünkü ÇGH2 benim unutulmaz göz ağrım olarak hep bambaşka bir yere sahip olacak.

Gelelim teşekkürlere en başta tabi ki ustam, hocam Yılmaz Erdoğan'a bana bu imkanı tanıdığı nice yıldızların, efsanelerin çıktığı BKM sahnesinin tozunu yutmama izin verdiği için hepinizin huzurunda çok ama çok teşekkür ediyorum (bir teşekkürün yetmeyeceğini bilerek). Programa başlamadan önce verdiği destekler için BKM Mutfak yönetimine, başta Ferhat Bilgin olmak üzere Abdullah abi ve Koray abiye çokça teşekkür ederim.

...

Başka hikayelerde görüşmek üzere.'