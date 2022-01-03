Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu? ÇGH 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? 3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışı

Çok Güzel Hareketler 2 106. yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Yerine ise saat 20:00'da Hızlı ve Öfkeli 7 adlı yabancı film izleyicilerle buluşacak. Sevilen programın izleyicileri Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yok mu? ÇGH 2 yeni bölüm bu akşam neden yok? sorularına yanıt arıyor. BKM Mutfak imzalı eğlence programı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışı şöyle;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
22:45 Geçmişi Olmayan Adam (Yabancı Sinema)
01:30 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa
ÇGH 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni bölümü yılbaşı dolayısıyla bu hafta yayınlanmayacak. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü 106. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ARİF GÜLOĞLU DÖNÜYOR MU?
Eser Yenenler, ''Çok sevdiğimiz ekip arkadaşımız çok sert bir hastalığı atlattı bu sene. Arif Güloğlu önümüzdeki bölümlerde skeçlerde yer alacak'' ifadelerini kullandı.