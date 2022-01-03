Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 03.01.2022 16:24
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    • 03.01.2022 16:24
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 31 Aralık 2021 | Türkiye bu skandalı konuşuyor! Eşi Erhan hem Melek hem Cemile ile aşk yaşıyor

    "Eşim Sevda, patron'u Salih ile kaçtı o da yetmedi kına gecesi yaptılar" diyen Fatih Bey'in büyük iddiası. Bebeğini aldı Bahattin'e kaçtı. Annesi Neziha Hanım canlı yayında isyan etti. Anne-kız stüdoyda karşı karşıya. Bir annenin feryadı. Kızı Zeynep işe gidiyorum dedi, evden çıktı, ortadan kayboldu. Zeynep nerede? Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16:20'da atv'de. Esra Erol canlı yayını haberimizden izleyebilirsiniz.

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

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            Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 31 Aralık 2021 | Türkiye bu skandalı konuşuyor! Eşi Erhan hem Melek hem Cemile ile aşk yaşıyor
                SON DAKİKA