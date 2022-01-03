Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? Show TV yayın akışında...

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? soruları gündemde yer alıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı sevilen dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki neden? Yanıtı haberimizde...