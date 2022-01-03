Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? Show TV yayın akışında...

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? soruları gündemde yer alıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı sevilen dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki neden? Yanıtı haberimizde...
BU AKŞAM ÜÇ KURUŞ DİZİSİ VAR MI, YOK MU?
3 Ocak 2022 Pazartesi Show TV yayın akışı şöyle;
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
21:45 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
23:45 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
01:45 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK?
Yılbaşı nedeniyle hafta sonu ve 3 Ocak Pazartesi yayınlanan diziler diğer haftaya ertelendi. Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü de 10 Ocak'ta yayınlanacak.