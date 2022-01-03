Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 03.01.2022 15:51
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    • 03.01.2022 15:51
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    Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? Show TV yayın akışında...

    Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. 3 Ocak 2022 Pazartesi Show TV yayın akışında Üç Kuruş dizisi yer almıyor. Dizinin takipçileri internet arama motorlarında Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Bu akşam saat 20:00'da Show TV'de Üç Kuruş dizisi yerine Apex: Ölüm Adası adlı yabancı film yayınlanacak. İşte detaylar...

    Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu?

    Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? soruları gündemde yer alıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı sevilen dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki neden? Yanıtı haberimizde...

    BU AKŞAM ÜÇ KURUŞ DİZİSİ VAR MI, YOK MU?

    3 Ocak 2022 Pazartesi Show TV yayın akışı şöyle;

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
    21:45 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
    23:45 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
    01:45 Kana Kan: Hesaplaşma (Yabancı Sinema)
    03:30 Aşk Laftan Anlamaz

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK?

    Yılbaşı nedeniyle hafta sonu ve 3 Ocak Pazartesi yayınlanan diziler diğer haftaya ertelendi. Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü de 10 Ocak'ta yayınlanacak.

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    Haberler Televizyon Bu akşam Üç Kuruş dizisi var mı, yok mu? 3 Ocak Pazartesi Üç Kuruş dizisi neden yok? Show TV yayın akışında...
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