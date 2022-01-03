Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu? Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Her hafta Pazartesi günü ATV'de yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam yok. Peki Kalp Yarası yeni bölüm bu hafta neden yok? 3 Ocak Pazartesi ATV yayın akışında değişiklik yapıldı. İşte detaylar....