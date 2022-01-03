Kalp Yarası bu akşam var mı yok mu? Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Her hafta Pazartesi günü ATV'de yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam yok. Peki Kalp Yarası yeni bölüm bu hafta neden yok? 3 Ocak Pazartesi ATV yayın akışında değişiklik yapıldı. İşte detaylar....
KALP YARASI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
3 Ocak Pazartesi ATV yayın akışı şöyle;
06:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
21:55 Aladdin (Yabancı Sinema)
00:10 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
01:50 Aladdin (Yabancı Sinema)
03:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
KALP ARASI YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?
Yılbaşı dolayısıyla hafta sonu ve 3 Ocak Pazartesi günü dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Kalp Yarası dizisinin yeni bölümü de 10 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanacak.
KALP YARASI 26. BÖLÜM
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır.Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir. Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar.
Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar. Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!