Yargı bu akşam yeni bölüm yok mu? Yargı bu hafta 15. bölüm neden yok? 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin izleyicileri yeni bölümü izlemek için saat 20:00'da ekran karşısındaki yerini aldı. Ancak Kanal D ekranlarında bu akşam Yargı dizisi yerine Çember: Ölüm Meleği adlı film yayınlanacak. Büyük hayal kırıklığına uğrayanlar Yargı bu akşam yeni bölüm yok mu? Yargı bu hafta 15. bölüm neden yok? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Hatta bazı izleyiciler dizi yayından mı kaldırıldı merak ediyor. İşte 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D yayın akışı ve yoğun olarak araştırılan sorunların cevapları...
YARGI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
2 Ocak 2022 Pazar Kanal D yayın akışında Yargı'nın yeni bölümüne yer verilmedi. Yılbaşı nedeniyle Yargı 15. bölüm bu hafta yayınlanmayacak.
YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yargı'nın 15. yeni bölümü 9 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanacak. İzleyiciler saatler 20:00'ı gösterdiğinde Kanal D ekranlarından sevilen dizinin yeni bölümünü izleyebilecek.
AÇIKLAMA GELDİ
Yargı dizisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Duyuruda "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…" denildi.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanında; Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler.
Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.