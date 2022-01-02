Yargı bu akşam yeni bölüm yok mu? Yargı bu hafta 15. bölüm neden yok? 2 Ocak 2022 Pazar Kanal D yayın akışı

AÇIKLAMA GELDİ

Yargı dizisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Duyuruda "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz #Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek…" denildi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı'nın yayınlanan 15. Bölüm fragmanında; Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler.

Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.