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    • Televizyon
    • 02.01.2022 16:14
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    • 02.01.2022 16:14
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    Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? Teşkilat 29. yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı...

    Her hafta Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünü izlemek için TV karşısına geçen izleyiciler başka bir programla karşılaştı. Teşkilat'ın 29. bölüm fragmanı günler öncesinde yayınlanmıştı. Ancak bu akşam yeni bölümün yayınlanmadığını görenler araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? Teşkilat 29. yeni bölüm ne zaman? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Sevilen dizi bu hafta yayınlanmayacak. İşte 2 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı...

    Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok?

    TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20:00'da "Kung Fu Panda 3" adlı yabancı bir film yer alıyor. Her hafta ilgi ile izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümünü göremeyenler şoke oldu. İzleyiciler bu akşam Teşkilat'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Teşkilat yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Teşkilat bu hafta var mı yok mu? Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? Teşkilat 29. yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı...

    TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

    TRT1'in 2 Ocak 2022 Salı yayın akışında Teşkilat dizisin yeni bölümü yer almıyor. Sevilen dizi her hafta Pazar günü saat 20:00'da TRT1'de yayınlanıyordu. Ancak bu akşam Teşkilat dizisinin yerine "Kung Fu Panda 3" adlı yabancı bir film yayınlanacak. Peki ama neden? Teşkilat yayından kaldırıldı mı?

    TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

    Yılbaşı dolasıyla bu hafta sonu yayınlanan dizilerin tümü haftaya ertelendi. Teşkilat'ın 29. yeni bölümü de 9 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanacak.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.

    Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler.

    Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

    Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.

    Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Dizinin yeni bölümünde Ceren ile Elçi, Almanya'ya giderek örgüt için çalışmalarda bulunmaktadır. Yıldırım'ın da bu ülkeye gideceğini öğrenen ekip harekete geçecek.

        2 OCAK 2022 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

        15:00 Batlır

        17:00 Tozkoparan İskender

        19:00 Ana Haber

        20:00 Kung Fu Panda 3

        21:50 Kaçış Yok
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