TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20:00'da "Kung Fu Panda 3" adlı yabancı bir film yer alıyor. Her hafta ilgi ile izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümünü göremeyenler şoke oldu. İzleyiciler bu akşam Teşkilat'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Teşkilat yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Teşkilat bu hafta var mı yok mu? Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? Teşkilat 29. yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı...
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
TRT1'in 2 Ocak 2022 Salı yayın akışında Teşkilat dizisin yeni bölümü yer almıyor. Sevilen dizi her hafta Pazar günü saat 20:00'da TRT1'de yayınlanıyordu. Ancak bu akşam Teşkilat dizisinin yerine "Kung Fu Panda 3" adlı yabancı bir film yayınlanacak. Peki ama neden? Teşkilat yayından kaldırıldı mı?
TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?
Yılbaşı dolasıyla bu hafta sonu yayınlanan dizilerin tümü haftaya ertelendi. Teşkilat'ın 29. yeni bölümü de 9 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir.
Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler.
Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?
Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer.
Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.