TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20:00'da "Kung Fu Panda 3" adlı yabancı bir film yer alıyor. Her hafta ilgi ile izlenen Teşkilat dizisinin yeni bölümünü göremeyenler şoke oldu. İzleyiciler bu akşam Teşkilat'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Teşkilat yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Teşkilat bu hafta var mı yok mu? Teşkilat bu akşam yok mu, neden yok? Teşkilat 29. yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışı...