Örümcek Adam Evden Uzakta film konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

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ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA FİLM KONUSU
Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.
ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA OYUNCU KADROSU
Yapım Yılı : 2019
Yönetmen : Jon Watts
Tür : Macera/Fantastik/Aksiyon
Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal