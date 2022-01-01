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    • 01.01.2022 17:18
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    • 01.01.2022 17:18
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    Örümcek Adam Evden Uzakta film konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?

    Dizi ve film severler bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan Örümcek Adam Evden Uzakta filmi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen ve herkesin beğenisini kazanan film televizyonda ilk kez ekrana gelmeye hazırlanıyor. Daha önce izlememiş olanlar filmed air tüm bilgileri merak ediyor. Peki Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Örümcek Adam Evden Uzakta film konusu nedir?

    Örümcek Adam Evden Uzakta film konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA FİLM KONUSU

    Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

    Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

    ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA OYUNCU KADROSU

    Yapım Yılı : 2019

    Yönetmen : Jon Watts

    Tür : Macera/Fantastik/Aksiyon

    Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal
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    Haberler Televizyon Örümcek Adam Evden Uzakta film konusu nedir? Örümcek Adam: Evden Uzakta oyuncuları kimler? Kaç yılında çekildi?
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