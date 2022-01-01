Yılbaşı reyting sonuçları! 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? AB ve Total sonuçlar…

Yılbaşı reyting sonuçları! 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. AB ve Total sonuçlar açıklandı. Yılbaşına özel programları izleyerek yeni seneyi karşılayan izleyiciler hangi programın birinciliği kazandığını, sıralamanın nasıl olduğunu merak etmeye başladı. AB ve Total sonuçlarına göre dünün kazananı belli oldu, ATV, Kanal D, Show TV, Star, TV8, TRT 1 kanallarında yayınlanan programların reyting sıralaması...
31 ARALIK CUMA YILBAŞI REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1) O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL - TV8
2) ESRA EROL'DA - ATV
3) İBO SHOW YILBAŞI - STAR TV
4) ŞARKILAR BİZİ SÖYLER - KANAL D
5) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
6) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
7) MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ - KANAL D
8) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL - SHOW TV
9) ATV ANA HABER - ATV
10) SHOW ANA HABER - SHOW TV