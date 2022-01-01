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    • Televizyon
    • 01.01.2022 16:12
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    • 01.01.2022 16:14
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    Yılbaşı reyting sonuçları! 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? AB ve Total sonuçlar…

    Yeni yılın ilk gününde yılbaşı reyting sonuçları araştırmaları hız kazandı. Dün akşam uzunca bir zamandır heyecanla beklenen yılbaşı gecesi yaşandı ve evde televizyon karşısında geçirmek isteyenler reyting yarışında hangi programın birinciliği kaptını merak etmeye başladı. AB ve Total sonuçlarına göre dünün galibi belli oldu. ATV, Kanal D, Show TV, Star, TV8, TRT 1 kanallarında yılbaşına özel programler yayınlanmıştı. Peki 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Yılbaşı reyting sonuçları!

    Yılbaşı reyting sonuçları! 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. AB ve Total sonuçlar açıklandı. Yılbaşına özel programları izleyerek yeni seneyi karşılayan izleyiciler hangi programın birinciliği kazandığını, sıralamanın nasıl olduğunu merak etmeye başladı. AB ve Total sonuçlarına göre dünün kazananı belli oldu, ATV, Kanal D, Show TV, Star, TV8, TRT 1 kanallarında yayınlanan programların reyting sıralaması...

    31 ARALIK CUMA YILBAŞI REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1) O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL - TV8

    2) ESRA EROL'DA - ATV

    3) İBO SHOW YILBAŞI - STAR TV

    4) ŞARKILAR BİZİ SÖYLER - KANAL D

    5) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

    6) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

    7) MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ - KANAL D

    8) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL - SHOW TV

    9) ATV ANA HABER - ATV

    10) SHOW ANA HABER - SHOW TV

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        1) O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL - TV8

        2) ŞARKILAR BİZİ SÖYLER - KANAL D

        3) MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ - KANAL D

        4) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

        5) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL - SHOW TV

        6) İBO SHOW YILBAŞI - STAR TV

        7) ATA DEMİRER GAZİNOSU - FOX TV

        8) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

        9) ESRA EROL'DA - ATV

        10) SEKSENLER YILBAŞI ÖZEL - TRT 1
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        Haberler Televizyon Yılbaşı reyting sonuçları! 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? AB ve Total sonuçlar…
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