Yılbaşı reyting sonuçları! 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? AB ve Total sonuçlar…

Yılbaşı reyting sonuçları! 31 Aralık Cuma reyting sonuçlarında en çok hangi program izlendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. AB ve Total sonuçlar açıklandı. Yılbaşına özel programları izleyerek yeni seneyi karşılayan izleyiciler hangi programın birinciliği kazandığını, sıralamanın nasıl olduğunu merak etmeye başladı. AB ve Total sonuçlarına göre dünün kazananı belli oldu, ATV, Kanal D, Show TV, Star, TV8, TRT 1 kanallarında yayınlanan programların reyting sıralaması...