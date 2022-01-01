Bugün hangi diziler var? 1 Ocak TV yayın akışı! 1 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda neler var? ATV, Show, TV8, Star, Kanal D, TRT 1 kanallarında bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Her gün olduğu gibi yılın ilk gününde de televizyon izleyicilerini mutlu edecek, keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak programlar, diziler kanallarda yer alıyor. Özellikle akşam planını yapacak olanlar için televizyonda yayınlanacak dizileri haberimizde derledik.
1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV
06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
04:10 Maria İle Mustafa
SHOW TV
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
16:15 Milyarder (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
03:45 Öfkeli Aşıklar