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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 01.01.2022 11:02
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    • 01.01.2022 11:04
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    Bugün hangi diziler var? 1 Ocak TV yayın akışı! 1 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda neler var? ATV, Show, TV8, Star…

    Bugün hangi diziler var? Yılın ilk gününde tüm illerden vatandaşlar 1 Ocak TV yayın akışı araştırmalarına başladı. Dün yılbaşı kutlandı ve geceye özel televizyon programları izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Bugün de hafta sonu olması sebebiyle gündüz ve akşam hangi programların, dizilerin yer aldığı merak edilir oldu. Peki 1 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda neler var? ATV, Show, TV8, Star, Kanal D, TRT 1 kanallarının bugünkü yayın akışını haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bugün hangi diziler var?

    Bugün hangi diziler var? 1 Ocak TV yayın akışı! 1 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda neler var? ATV, Show, TV8, Star, Kanal D, TRT 1 kanallarında bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Her gün olduğu gibi yılın ilk gününde de televizyon izleyicilerini mutlu edecek, keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak programlar, diziler kanallarda yer alıyor. Özellikle akşam planını yapacak olanlar için televizyonda yayınlanacak dizileri haberimizde derledik.

    1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV

    06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
    12:00 Destan
    15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
    22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
    00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
    02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
    04:10 Maria İle Mustafa

    SHOW TV

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
    16:15 Milyarder (Yerli Sinema)
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
    01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
    03:45 Öfkeli Aşıklar

        KANAL D

        07:00 Sihirli Annem
        08:00 Konuştukça
        09:45 Magazin D Cumartesi
        13:00 Arda'nın Mutfağı
        14:00 Gırgıriye
        16:00 Çok Güzel Hareketler 2
        18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
        20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)
        22:15 Şarkılar Bizi Söyler
        02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)
        04:00 Müzik Arası
        05:00 Geniş Aile

        STAR TV

        06:15 Pulsar
        08:30 Çizgi Film Kuşağı
        09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
        11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)
        13:00 Kiralık Aşk
        15:30 Kaderimin Oyunu
        18:45 Star Haber
        20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
        22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(
        00:45 Annemizi Saklarken
        03:30 Kiralık Aşk
        05:30 Pulsar

        TV8

        06:30 Oynat Bakalım
        08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
        09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
        10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
        16:30 Yargı (EXXEN Dizi)
        17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)
        18:00 Gibi (EXXEN Dizi)
        20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
        03:30 8X8
        04:45 Bilginiz Olsun

            TRT 1

            07:30 Doğa İle Mücadele
            09:30 Tozkoparan İskender
            11:00 Yeni Hayat
            13:10 Seksenler Yılbaşı Özel
            17:40 3'Te 3
            19:00 Ana Haber
            20:00 Gönül Dağı- Kurban
            23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
            01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
            01:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
            04:00 Gönül Dağı-Kurban
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            Haberler Televizyon Bugün hangi diziler var? 1 Ocak TV yayın akışı! 1 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda neler var? ATV, Show, TV8, Star…
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