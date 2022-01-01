Bugün hangi diziler var? 1 Ocak TV yayın akışı! 1 Ocak 2022 Cumartesi televizyonda neler var? ATV, Show, TV8, Star, Kanal D, TRT 1 kanallarında bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Her gün olduğu gibi yılın ilk gününde de televizyon izleyicilerini mutlu edecek, keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak programlar, diziler kanallarda yer alıyor. Özellikle akşam planını yapacak olanlar için televizyonda yayınlanacak dizileri haberimizde derledik.