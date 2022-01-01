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    • Magazin
    • 01.01.2022 10:25
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    • 01.01.2022 10:25
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    Masterchef Mert 'sizi saymıyorum şefler' dedi bu hamlesi tozu dumana kattı! Mert Yılmaz elendikten sonra bir açıldı kimse tutamıyor

    Masterchef'e son olarak veda eden isim Mert Yılmaz olmuştu. Yarışmaya sarı saçlarıyla katılan, şampiyonluk yolunda ilerlemesi beklenirken çok sönük kalan, zaman zaman girdiği tartışmalarla ama en çokta beyefendi kişiliğiyle hafızalarda yer edinen Mert Yılmaz elenmesiyle sevenlerini çok üzmüştü. Elendikten sonra sosyal medyada hayli aktif hale gelen Mert Yılmaz'ın son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Mert Yılmaz'ın Masterchef ailesine teşekkür ettiği paylaşımda yaptığı hamle kafaları fazlasıyla karıştırdı. İşte Mert Yılmaz'ın o paylaşımı.

    Masterchef Mert ’sizi saymıyorum şefler’ dedi paylaştı

    Masterchef Mert 'sizi saymıyorum şefler' dedi bu hamlesi tozu dumana kattı! Mert Yılmaz elendikten sonra bir açıldı kimse tutamıyor... Masterchef'in başından bu yana en iddialı isimlerden biri olsa da hep sessiz kaldı Mert Yılmaz. Yarışmaya katıldığı ilk gün tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Yılmaz'ı sevenler, bir yerden sonra sessizliğini kırıp, şampiyonluğa yürüyeceğini düşünürken o yarışmaya veda etti. Genç şef adayının vedası herkesi üzerken, sosyal medyadan yaptığı ve imalı olduğu iddia edilen paylaşım çok konuşuldu.

    MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Mert Yılmaz olmuştu. Mehmet Yalçınkaya Mert'e övgüler yağdırarak "Adaletli bir adamsın, adın gibi Mert bir adamsın. Gerektiğinde çıkışlarını yaptın. Burada geldiğin yer az değil yedinci oldun. İyi ki buraya geldin. Ben de seninle gurur duyuyorum" demişti.

    MasterChef Türkiye hayallerine veda eden Mert ise "Çok alıştım buraya. Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk" demişti.

        Mert Yılmaz'ın elenmesinin yankıları ise hala sürüyor. Mert Yılmaz'ın elenmesi hakkında sosyal medya fenomeni Ata Benli'den flaş bir iddia geldi.

        Ata Benli'nin iddiasının kaynağı ise Mert Yılmaz'ın Masterchef'ten elendikten sonra yaptığı bir paylaşım.

        Mert Yılmaz, Masterchef'ten elenmesinin hemen ardından TV 8 ve Masterchef ailesine bir teşekkür paylaşımında bulundu. Mert Yılmaz paylaşımına şu notu düştü 'başta İrem Kanan, Bilgin Arslan ve Behçet Hıdıroğlu'na ve emeği geçen bütün Acun Medya ekibine saygılar ve sevgiler. Şeflerim sizi saymıyorum sizlerle yeni maceralarda görüşmek dileğiyle...' Mert Yılmaz'ın bu nota sadece Somer Sivrioğlu'nu etiketlemesi ise bir anda akıllara sezon boyunca sık sık gündeme gelen 'torpil' iddialarını getirse de işin aslı sonradan anlaşıldı.

            Mert Yılmaz, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'yı fotoğrafa etiketlemeyi tercih etmişti. Öte yandan şefler ve Mert Yılmaz'ın hangi projelerde bir araya geleceği ise merak konusu oldu.

            Mert Yılmaz, 30 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. 8 Aralık 1991 doğumlu Mert Yılmaz 30 yaşında. Bolulu Yılmaz 2005 ile 2009 yılları arasında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde lise eğitimini bitirdi.

            Stajlarını ise sırasıyla; İstanbul'daki Divan ve Conrad Oteli'nde yapmasının ardından profesyonel iş hayatına adım attı. Stajların bitmesinin ardından iş hayatına giren Yılmaz a 3 ay Gina'da, 2 yıl da Zuma Restoran'da çalıştı.

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                Haberler Magazin Masterchef Mert 'sizi saymıyorum şefler' dedi bu hamlesi tozu dumana kattı! Mert Yılmaz elendikten sonra bir açıldı kimse tutamıyor
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