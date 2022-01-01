Masterchef Mert 'sizi saymıyorum şefler' dedi bu hamlesi tozu dumana kattı! Mert Yılmaz elendikten sonra bir açıldı kimse tutamıyor... Masterchef'in başından bu yana en iddialı isimlerden biri olsa da hep sessiz kaldı Mert Yılmaz. Yarışmaya katıldığı ilk gün tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Yılmaz'ı sevenler, bir yerden sonra sessizliğini kırıp, şampiyonluğa yürüyeceğini düşünürken o yarışmaya veda etti. Genç şef adayının vedası herkesi üzerken, sosyal medyadan yaptığı ve imalı olduğu iddia edilen paylaşım çok konuşuldu.
MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Mert Yılmaz olmuştu. Mehmet Yalçınkaya Mert'e övgüler yağdırarak "Adaletli bir adamsın, adın gibi Mert bir adamsın. Gerektiğinde çıkışlarını yaptın. Burada geldiğin yer az değil yedinci oldun. İyi ki buraya geldin. Ben de seninle gurur duyuyorum" demişti.
MasterChef Türkiye hayallerine veda eden Mert ise "Çok alıştım buraya. Zor bir şekilde geldim yarışmaya, buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Buranın hayalini kuran insanlar varsa onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar kendi başıma yaptım, adım atmaktan korkmadım. Eğer burada biraz da olsa birilerine ilham olabildiysem ne mutlu bana. Aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Geldiğimiz günden beri aile ortamının içine dahil olduk" demişti.