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    • 31.12.2021 22:44
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    • 01.01.2022 15:55
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    ABD'li Don Karkos II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?

    ABD'li Don Karkos II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür? ATV ekranların sıkı takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışma sırasında sorulan soruların yanıtları programı izleyenler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödül 1 milyon TL'ye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"ABD'li Don Karkos II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?" Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    ABD’li Don Karkos II. Dünya Savaşı’nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: ABD'li Don Karkos II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?

    A) Bir otomobilin çarpması

    B) Bir atın kafa atması

    C) Gözüne lama tükürmesi

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon ABD'li Don Karkos II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?
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