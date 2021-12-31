ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecanı pazar günü yerden devam ediyor. Cuma ve Pazar akşamları yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: ABD'li Don Karkos II. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?

A) Bir otomobilin çarpması

B) Bir atın kafa atması

C) Gözüne lama tükürmesi

CEVAP: B