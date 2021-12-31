TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam kanalın yayın akışında görünmüyor. Yaşanan bu gelişme sonrası izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yapım şirketinden bir açıklama yapılıp yapılmadığı da araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ NEDEN YOK?
Kıbrıs Zafere Doğru dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.