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    • Televizyon
    • 31.12.2021 18:47
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    • 31.12.2021 18:47
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    Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman?

    Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam TRT1 yayın akışında yer almıyor. Aziz dizisinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen izleyiciler bunun nedenini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Aziz neden yok sorusu izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

    Kıbrıs Zafere Doğru dizisi neden yok?

    TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam kanalın yayın akışında görünmüyor. Yaşanan bu gelişme sonrası izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yapım şirketinden bir açıklama yapılıp yapılmadığı da araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİ NEDEN YOK?

    Kıbrıs Zafere Doğru dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.

        Salahi ve Meliha'nın ölümü Kemal ve Ankaralı'yı derinden sarsar. Ankaralı, Rauf'ın Kıbrıs'a yapacağı kaçak ve tehlikeli seyahati organize eder. Ameliyat olmak üzere Ankara'ya dönecekken yeni bir görevle karşılaşır. Ankaralı için Kıbrıs yolları tekrar görünmüştür. Ancak bu seyahat beklendiğinden zorlu geçer. Rauf ise her şeyin sonunda Yüzbaşı Cengiz'i hatırlatan bir sonla Rumlar tarafından ele geçirilip aynı kaderi mi yaşayacaktır?
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        Haberler Televizyon Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman?
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