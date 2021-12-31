Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman?

Salahi ve Meliha'nın ölümü Kemal ve Ankaralı'yı derinden sarsar. Ankaralı, Rauf'ın Kıbrıs'a yapacağı kaçak ve tehlikeli seyahati organize eder. Ameliyat olmak üzere Ankara'ya dönecekken yeni bir görevle karşılaşır. Ankaralı için Kıbrıs yolları tekrar görünmüştür. Ancak bu seyahat beklendiğinden zorlu geçer. Rauf ise her şeyin sonunda Yüzbaşı Cengiz'i hatırlatan bir sonla Rumlar tarafından ele geçirilip aynı kaderi mi yaşayacaktır?