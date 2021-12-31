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    • Televizyon
    • 31.12.2021 11:27
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    • 31.12.2021 11:27
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    Aziz dizisi bu akşam var mı, neden yok? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık Show TV yayın akışı!

    Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz bu akşam kanalın yayın akışında görünmüyor. Yaşanan bu gelişme sonrası izleyiciler büyük bir heyecanla dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Yapım şirketinden bir açıklama yapılıp yapılmadığı da araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Aziz dizisi bu akşam var mı, neden yok? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 31 Aralık Star TV yayın akışı!

    Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Aziz dizisinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen izleyiciler bunun nedenini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Aziz neden yok sorusu izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cuma akşamlarının en popüler dizilerinden bir tanesi olan Aziz bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. Peki, Gönül Dağı neden yok, bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Kasım TRT1 yayın akışına dair bilgiler...

    AZİZ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Aziz dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Aziz yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma günü sevenleriyle buluşacak.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Adem, Dilruba'nın kendisine iftira attığını söylerek Maksude'yi kandırdı. Dilruba'nın büyük sırrı yazdığı mektubu bulan Maksude, kardeşine inandı ancak Dilruba, Adem'in bu hamlesinden sonra tüm ipleri kopardı.

    Adem, Dilruba'nın artık yüzüne bile bakmamasına dayanamayınca finalde herkesi şoke eden bir karar aldı ve Aziz'e gerçekleri söyledi. Dilruba ve Maksude ile birlikte atölyeye giden Adem, Aziz'e babasının aslında iflas etmediğini ve tüm mallarını Galip'e emanet ettiğini söyledi. Aziz, tüm hayatını değiştiren büyük sırrı öğrendi.

        EFNAN, AZİZ İÇİN ŞEHRİ TERK ETMEDİ

        Efnan, Prenses Fevziye ile Mısır'a gitmeye karar verdi. Aziz, Efnan'ı bu kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Efnan, Aziz'in Prenses Fevziye'nin şartı ile peşinden geldiğini duyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Aziz'in tüm çabalarına rağmen Mısır'a doğru yola çıkan Efnan, gemiye binmeden önce fikrini değiştirerek atölyeye geri döndü. Prensesin Efnan'ın dokuması şartıyla satın aldığı halıyı bitirmeye karar verdi. Aziz, Hatice Ana'dan Efnan'ın gitmediğini öğrendi. Hatice Ana, Efnan'ın halısını dokumaya devam ettiğini anlayınca onun şehirden gitmediğine emin oldu. Efnan'ın gitmediğini öğrenen Aziz, atölyede onu bekledi. İkili gece atölyede duygusal anlar yaşadı.
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        Haberler Televizyon Aziz dizisi bu akşam var mı, neden yok? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık Show TV yayın akışı!
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