Aziz dizisi bu akşam var mı, neden yok? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık Show TV yayın akışı!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Adem, Dilruba'nın kendisine iftira attığını söylerek Maksude'yi kandırdı. Dilruba'nın büyük sırrı yazdığı mektubu bulan Maksude, kardeşine inandı ancak Dilruba, Adem'in bu hamlesinden sonra tüm ipleri kopardı.

Adem, Dilruba'nın artık yüzüne bile bakmamasına dayanamayınca finalde herkesi şoke eden bir karar aldı ve Aziz'e gerçekleri söyledi. Dilruba ve Maksude ile birlikte atölyeye giden Adem, Aziz'e babasının aslında iflas etmediğini ve tüm mallarını Galip'e emanet ettiğini söyledi. Aziz, tüm hayatını değiştiren büyük sırrı öğrendi.