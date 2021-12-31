Aziz dizisi bu akşam var mı, neden yok? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık Show TV yayın akışı!

Aziz dizisinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen izleyiciler bunun nedenini merak etmeye başladı. Bu kapsamda Aziz neden yok sorusu izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cuma akşamlarının en popüler dizilerinden bir tanesi olan Aziz bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. Peki, Gönül Dağı neden yok, bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte 13 Kasım TRT1 yayın akışına dair bilgiler...
AZİZ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
Aziz dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Aziz yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma günü sevenleriyle buluşacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Adem, Dilruba'nın kendisine iftira attığını söylerek Maksude'yi kandırdı. Dilruba'nın büyük sırrı yazdığı mektubu bulan Maksude, kardeşine inandı ancak Dilruba, Adem'in bu hamlesinden sonra tüm ipleri kopardı.
Adem, Dilruba'nın artık yüzüne bile bakmamasına dayanamayınca finalde herkesi şoke eden bir karar aldı ve Aziz'e gerçekleri söyledi. Dilruba ve Maksude ile birlikte atölyeye giden Adem, Aziz'e babasının aslında iflas etmediğini ve tüm mallarını Galip'e emanet ettiğini söyledi. Aziz, tüm hayatını değiştiren büyük sırrı öğrendi.