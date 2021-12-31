31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? İşte TV8 yayın akışı...

Başrollerinde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her hafta saatler 20:00'ı gösterdiğinde TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. 57. bölüm için yeni bir gelişme yaşandı. İzleyicilere kötü haber geldi. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? 31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? İşte yoğun olarak araştırılan soruların cevapları ve TV8 yayın akışı...