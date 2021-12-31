31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? İşte TV8 yayın akışı...

Başrollerinde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her hafta saatler 20:00'ı gösterdiğinde TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. 57. bölüm için yeni bir gelişme yaşandı. İzleyicilere kötü haber geldi. Peki Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? 31 Aralık Cuma Kırmızı Oda yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? İşte yoğun olarak araştırılan soruların cevapları ve TV8 yayın akışı...
KIRMIZI ODA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
31 Aralık TV8 yayın akışında Kırmızı Oda yer almıyor. Bu akşam ekranlarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yer alacak.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANMAYACAK MI?
Kırmızı Oda 57. yeni bölümüyle 7 Ocak 2022 tarihinde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
31 ARALIK TV 8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel