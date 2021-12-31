Cuma günleri saat 20.00'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü bugün ekranlarda yer almadı. Bu kapsamda dizinin yeni bölüm tarihi seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam bu akşam var mı, neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
AŞK MANTIK İNTİKAM BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
Aşk Mantık İntikam dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ayaz'ın düğünde kardeş olduklarını söylemesiyle sarsılan Ozan, bu bilginin doğruluğundan hala şüphelidir. Esra bu yüzleşmeden daha fazla kaçamayacağını söyleyerek babasıyla görüşmesi konusunda Ozan'ı destekler. Sonunda babasının karşısına çıkan Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir?