Aşk Mantık İntikam bu akşam var mı, neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

Diğer yandan Ozan'ın boşanma kararını hazmedemeyen Çağla, türlü manevralarla Ozan'ı vazgeçirmeye çalışırken Ayaz da Ozan'ı her alanda köşeye sıkıştırmaya devam eder. Ozan ve Esra birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da içine düştükleri durumlar onları yan yana getirmektedir. Hiç beklemediği bir anda Ayaz'la karşı karşıya gelen Esra, Ayaz'ın kendisine yaptığı teklifle şok olacaktır.