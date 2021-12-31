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    • Televizyon
    • 31.12.2021 17:39
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    • 31.12.2021 17:39
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    Aşk Mantık İntikam bu akşam var mı, neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman?

    Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Aşk Mantık İntikam dizisi bugün izleyicisiyle buluşmadı. Yaşanan bu gelişme sonrası dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, Aşk Mantık İntikam bu akşam var mı, neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

    Fenomen dizinin yeni bölümü ne zaman?

    Cuma günleri saat 20.00'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü bugün ekranlarda yer almadı. Bu kapsamda dizinin yeni bölüm tarihi seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam bu akşam var mı, neden yok? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

    AŞK MANTIK İNTİKAM BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Aşk Mantık İntikam dizisi kanalların yılbaşı programları ve dizilerin yeni yıl tatilleri nedeniyle bu akşam izleyici karşısına çıkmıyor. Yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı.

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Ayaz'ın düğünde kardeş olduklarını söylemesiyle sarsılan Ozan, bu bilginin doğruluğundan hala şüphelidir. Esra bu yüzleşmeden daha fazla kaçamayacağını söyleyerek babasıyla görüşmesi konusunda Ozan'ı destekler. Sonunda babasının karşısına çıkan Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir?

        Diğer yandan Ozan'ın boşanma kararını hazmedemeyen Çağla, türlü manevralarla Ozan'ı vazgeçirmeye çalışırken Ayaz da Ozan'ı her alanda köşeye sıkıştırmaya devam eder. Ozan ve Esra birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da içine düştükleri durumlar onları yan yana getirmektedir. Hiç beklemediği bir anda Ayaz'la karşı karşıya gelen Esra, Ayaz'ın kendisine yaptığı teklifle şok olacaktır.
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