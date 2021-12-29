Annesi internette tanıştığı adama kaçmıştı! Arzu’nun gözyaşları dindi annesine kavuştu! Genç kızın isteği ise Esra Erol'u şaşırttı

"Sen beni buraya çıkmak zorunda bıraktın. Sen bize sormadık ki... Sen evliliğini yaparken önce çocuklarına soracaksın. Ben bir karar aldım siz ne düşünürsünüz diye. Bak yine birinin yanında aldın soluğu. Anne peşini bıraktığımızda birinin yanına gidiyorsun. Sen yapamazsın, senin kararın olamaz bu"