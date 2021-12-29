Annesi internette tanıştığı adama kaçmıştı! Arzu’nun gözyaşları dindi annesine kavuştu! Genç kızın isteği ise Esra Erol'u şaşırttı

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Arzu Özen, günler önce Esra Erol'un kapısını çaldı ve 3 çocuğunu bırakıp 9 Aralık günü internetten tanıştığı adama kaçan annesi Hafize Gülşen'i bulmak için yardım istedi.
Arzu Hanım, annesinin Berk isimli birine kaçtığını ve bu kişinin de annesiyle parası için evleneceğini iddia etti. Genç kız, ertesi gün ise canlı yayında annesinin "Beni Türkiye'ye rezil ettiniz. Sizin gibi çocuklarım yok." mesajı attığını söyledi.
Takip eden günlerde Hafize Gülşen canlı yayına telefonla bağlandı ve İzmir'de internette tanıştığı Hasan isimli şahsın yanında olduğunu belirtti. Evleneceği kişinin yanında olduğunu söyleyen annesi, kızını kendisine baskı uygulamakla suçladı.