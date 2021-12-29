O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler?

Televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 31 Aralık yılbaşı gecesini evde tek ya da sevdikleriyle geçirecek olanlar televizyonda eğlenceli programlar izlemek istiyor. Bu noktada her yıl yılbaşı konsepti ile ekrana gelen ve ünlülerin konuk olarak şarkılar seslendirdiği O Ses Türkiye isimleri merak konusu oldu. Peki O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak? İşte detaylar…