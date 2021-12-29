Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.12.2021 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2021 10:58
    ABONE OL

    O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler?

    O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8 akşam kuşağında yer alan fenomen yarışma O Ses Türkiye ilgiyle izleniyor ve her yıl birbirinden ünlü isimler katılarak şarkılar seslendirirken izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. Yeni yıla az bir zaman kala O Ses Türkiye konukları merak edildi. İşte o isimler...

    takvim.com.tr
    O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak?

    Televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 31 Aralık yılbaşı gecesini evde tek ya da sevdikleriyle geçirecek olanlar televizyonda eğlenceli programlar izlemek istiyor. Bu noktada her yıl yılbaşı konsepti ile ekrana gelen ve ünlülerin konuk olarak şarkılar seslendirdiği O Ses Türkiye isimleri merak konusu oldu. Peki O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak? İşte detaylar…

    O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

    Programa katılacağı konuşulan isimler arasında yer alanlar:

    Mesut Özil

    Çağlar Ertuğrul- Deniz Baysal

    Fahriye Evcen -Barış Arduç

    Müge Anlı

    Melis Sezen

    İlhan Şen

    Eda Ece

    Murat Yıldırım

    Merve Dizdar

        MÜGE ANLI O SES TÜRKİYE'YE KATILACAK MI?

        TV8'in sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılacağı iddia edilen Müge Anlı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Müge Anlı 'nın kendisine ulaştığını ifade eden Bilal Özcan, ünlü sunucunun kendisine attığı mesajı okudu: 'Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O Ses Türkiye ile ilgili şunları söyledi: "Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yılbaşı öncesi dev uygulama! 57 bin 964 personel katıldı
        Haberler Televizyon O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimler konuk olacak? O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel konukları kimler?
            SON DAKİKA