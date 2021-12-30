Masterchef Somer Sivrioğlu iç yüzü ifşa etti 'tabaklara şefler el atıyor hile var' Bu iş Acun Ilıcalı'yı aştı 'anlayan anladı'... Masterchef'e Somer Sivrioğlu'nun itirafları damgasını vurdu. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in şampiyonunu bulmasına artık çok az kaldı. Yerini sezonun yarısında Survivor'a bırakacak olan Masterchef'e önceki gün Somer Sivrioğlu'nun yaptığı itiraf damgasını vurdu. İşte Somer Sivrioğlu'nun olay olan o sözleri.
Masterchef'in son 6 virajında heyecan kat sayısı artık iyice arttı. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor. Türkiye'nin Masterchef'ini bulmasına artık sayılı günler var.
Mavi ve kırmızı takımlarında elemeye gitmemek için ter döktüğü oyunlarda da rekabet had safhada. Masterchef'in önceki akşam yayınlanan bölümünde Mavi takım 3-0 kazandı. Geceye ise Tahsin Küçük'ün yaptığı tatlı damgasını vurdu. Jüri üyelerinin tebriklerini ilettiği sırada kırmızı takım yarışmacısı Burcu Önal söz istedi.