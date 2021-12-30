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    • Magazin
    • 30.12.2021 12:41
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    • 30.12.2021 12:41
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    Masterchef Somer Sivrioğlu iç yüzü ifşa etti 'tabaklara şefler el atıyor hile var' Bu iş Acun Ilıcalı'yı aştı 'anlayan anladı'

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in finaline artık sayılı günler kaldı. Finalin ardından yerini Survivor'a bırakacak olan Masterchef'in son 6'sı arasında savaş ise tam gaz devam ediyor. Yetenekli Masterchef adayları varlarını yoklarını tabaklarına yansıtıyor. Önceki akşam yayınlanan Masterchef bölümüne ise Somer Sivrioğlu'nun 'tabaklarda hile var' itirafı damgasını vurdu. Jürinin tartışmalı isimlerinden olan Somer Sivrioğlu sözlerini 'anlayan anladı' diye bitirince de ortalık karıştı. İşte Somer Sivrioğlu'nun Masterchef ifşası.

    Masterchef Somer Sivrioğlu milyonların önünde iç yüzü ifşa etti

    Masterchef Somer Sivrioğlu iç yüzü ifşa etti 'tabaklara şefler el atıyor hile var' Bu iş Acun Ilıcalı'yı aştı 'anlayan anladı'... Masterchef'e Somer Sivrioğlu'nun itirafları damgasını vurdu. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in şampiyonunu bulmasına artık çok az kaldı. Yerini sezonun yarısında Survivor'a bırakacak olan Masterchef'e önceki gün Somer Sivrioğlu'nun yaptığı itiraf damgasını vurdu. İşte Somer Sivrioğlu'nun olay olan o sözleri.

    Masterchef'in son 6 virajında heyecan kat sayısı artık iyice arttı. Yarışmacılar tüm hünerlerini sergiliyor. Türkiye'nin Masterchef'ini bulmasına artık sayılı günler var.

    Mavi ve kırmızı takımlarında elemeye gitmemek için ter döktüğü oyunlarda da rekabet had safhada. Masterchef'in önceki akşam yayınlanan bölümünde Mavi takım 3-0 kazandı. Geceye ise Tahsin Küçük'ün yaptığı tatlı damgasını vurdu. Jüri üyelerinin tebriklerini ilettiği sırada kırmızı takım yarışmacısı Burcu Önal söz istedi.

        Daha önce Masterchef hakkında pek çok eleştiri aldığını söyleyen Burcu Önal 'gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki arkadaşlarım bana Türkiye'deki Masterchef'in daha basit kaldığını, yurt dışındaki Masterchefler'e pişmaniye bile yapıldığını' dedi.

        Sonrasında Tahsin Küçük'ü tebrik eden Burcu Önal 'burada pişmaniye yapan biri var ve ben onunla yarıştığım için gurur' duydum dedi. Bunun üzerine jüri üyesi Somer Sivrioğlu sözü aldı ve bombayı patlattı.

        Yurt dışında da jüri üyeliği yaptığını söyleyen Somer Sivrioğlu, yabancı ülkelerdeki Masterchefler'de hile döndüğünü ima etti ve şu sözleri kullandı:

            'Çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben yurt dışında da jürilik yaptım. Avustralya'da işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyorum. Yurt dışındaki Masterchefler görsel olarak daha iyi olabilirler ama bizdeki sizin tabaklarınıza, müdahale olmadığını hem siz, hem biz hem de ekibin tamamı biliyor...

            O kadarını söyleyeyim. Buradaki tabakların hepsi sizin elinizden çıktığı gibi bizim önümüze geliyor. O yüzden de bazı şeyler, bazı yerlere göre daha az görünüyorsa, bu bizim hiçbir şeye dokunmamamızla alakalı. Anlayan anladı.'

            Somer Sivrioğlu'nun bu sözlri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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