Masterchef Somer Sivrioğlu iç yüzü ifşa etti 'tabaklara şefler el atıyor hile var' Bu iş Acun Ilıcalı'yı aştı 'anlayan anladı'

'Çok kısa bir şey söyleyeyim. Ben yurt dışında da jürilik yaptım. Avustralya'da işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyorum. Yurt dışındaki Masterchefler görsel olarak daha iyi olabilirler ama bizdeki sizin tabaklarınıza, müdahale olmadığını hem siz, hem biz hem de ekibin tamamı biliyor...