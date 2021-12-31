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    • Televizyon
    • 31.12.2021 08:33
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    • 31.12.2021 08:33
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    O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli oldu! 2022 O Ses Türkiye yılbaşı eğlencesi programına hangi ünlü isimler katılacak?

    Merakla ve heyecanla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli oldu. TV8’in sevilen yarışma program bu yıl Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç jüriliğinde ekrana geliyor. İzleyicilere keyifli anlar yaşatan O Ses Türkiye her sene yılbaşına özel ünlü konukları davet ediyor ve performanslarını izletiyor. Yılbaşını evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler oldukça eğlenecek. Peki 2022 O Ses Türkiye yılbaşı eğlencesi programına hangi ünlü isimler katılacak? İşte birbirinden başarılı o isimler…

    takvim.com.tr
    O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli oldu!

    O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli oldu! 2022 O Ses Türkiye yılbaşı eğlencesi programına hangi ünlü isimler katılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in severek izlenen yarışmasında yine birbirinden güzel yılbaşına özel konuklar yer alıyor ve seslendirecekleri şarkılar ile izleyicileri oldukça keyiflendirecek. Peki 2022 yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye'ye katılacak konuklar kimler oldu? İşte yanıtı...

    O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

    Damla Sönmez

    Ozan Akbaba

    Hazar Ergüçlü

    Perihan Savaş Gökçe Bahadır

    Feyyaz Şerifoğlu

    Berfu-Eser Yenenler

    Merve Dizdar

    Sabri Sarıoğlu

    İlayda Alişan
        Sel patlasın çal oynasın
        Haberler Televizyon O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli oldu! 2022 O Ses Türkiye yılbaşı eğlencesi programına hangi ünlü isimler katılacak?
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