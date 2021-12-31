O Ses Türkiye yılbaşı konukları belli oldu! 2022 O Ses Türkiye yılbaşı eğlencesi programına hangi ünlü isimler katılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in severek izlenen yarışmasında yine birbirinden güzel yılbaşına özel konuklar yer alıyor ve seslendirecekleri şarkılar ile izleyicileri oldukça keyiflendirecek. Peki 2022 yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye'ye katılacak konuklar kimler oldu? İşte yanıtı...