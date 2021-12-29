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    • Televizyon
    • 29.12.2021 22:46
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    • 29.12.2021 23:05
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    Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor! Yalnız Kurt 3. tanıtımı yayınlandı: Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben!

    Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor! Osman Sınav imzalı atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un üçüncü tanıtımı yayınlandı. Başrolü Cihan Ünal’ın üstlendiği dizi, yayınlanan yeni tanıtımı ile ilgi topladı. ‘Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben!’ sözlerinin yankılandığı tanıtım, birinci bölüm öncesi meraklı bekleyiş sürerken heyecanı doruklara çıkardı. İşte Yalnız Kurt 1. bölüm 3. tanıtım...

    Yalnız Kurt 3. tanıtımı yayınlandı!

    Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Yalnız Kurt ile yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

    Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken Osman Sınav imzalı yapımın ilk bölümü için meraklı bekleyiş sürerken üçüncü tanıtım da geldi.

    Kısa sürede sosyal medyada gündem olan tanıtım, büyük ilgi gördü.

    YALNIZ KURT KONUSU NE?
    Yakın zaman önce çekimlerine başlanan dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

        YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU
        atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor! Yalnız Kurt 3. tanıtımı yayınlandı: Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben!
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