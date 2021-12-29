Yalnız Kurt gümbür gümbür geliyor! Yalnız Kurt 3. tanıtımı yayınlandı: Gök kubbenin altında yaşayan bir ölüyüm ben!

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Yalnız Kurt ile yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken Osman Sınav imzalı yapımın ilk bölümü için meraklı bekleyiş sürerken üçüncü tanıtım da geldi.