Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Vezir Alemşah ve tekfurların planını darmadağın etti!

Alpleri ile birlikte İnegöl'e sızmak için Tekfur Kosses'in desteğini alan Osman Bey, böylece tekfurun niyetini sorgulama fırsatı da buldu.

Tekfur Kosses'in pazara yollayacağı mallarla birlikte şehre sızmayı planlayan Osman Bey, alplerini şu sözlerle uyardı: "Alplar tedbirli olasınız! Etrafı iyi yoklayın. Tek bir cana dahi mal olmadan bitireceğiz bu işi. Ve unutmayın! Surları, haneleri, kuleleri, taşı, toprağı! İyice kafanıza yazın! Fetih vaktinde hepsi bize gerekecek!"