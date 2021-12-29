Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Vezir Alemşah ve tekfurların planını darmadağın etti!

Alpleri ile birlikte İnegöl'e sızmak için Tekfur Kosses'in desteğini alan Osman Bey, böylece tekfurun niyetini sorgulama fırsatı da buldu.
Tekfur Kosses'in pazara yollayacağı mallarla birlikte şehre sızmayı planlayan Osman Bey, alplerini şu sözlerle uyardı: "Alplar tedbirli olasınız! Etrafı iyi yoklayın. Tek bir cana dahi mal olmadan bitireceğiz bu işi. Ve unutmayın! Surları, haneleri, kuleleri, taşı, toprağı! İyice kafanıza yazın! Fetih vaktinde hepsi bize gerekecek!"
Alplerin İnegöl pazarında yerini almasının ardından Osman Bey'in alevli oku ile ilk patlama gerçekleşti. Tezgahların alev alması ile büyük bir kargaşa yaşanırken, Kayı alpleri pazarı koruyan askerleri etkisiz hale getirdi. İnegöl pazarı kısa sürede yerle yeksan oldu.
Vezir Alemşah saldırı karşısında büyük bir öfkeye kapıldı. Tekfur Nikola pazara destek veren Gündüz Bey'den hesap sorarak "Osman'la bir olup bize oyun mu oynadınız ha! Onu sen mi soktun içeri" diye sordu.