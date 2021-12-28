Destan’ın yeni bölümünde büyük sürprizler var! Alpagu Han’ın kaderi Akkız’a emanet

Bu sözler karşısında çılgına dönen Alpagu, Akkız'ın elindeki koz karşısında çaresiz olduğunu anladı: "Ben toyumda kopan fırtınayı dindireceğim, sen de bir daha dü ̧süneceksin. Seni şimdilik zindana attırmam çünkü elinde Kün Ata var. Ama yaramdan tek bir kis ̧inin haberi olursa… Acundaki her Dağlıyı oğlumun anasının yanına gönderirim! Çık!"