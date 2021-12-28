Destan’ın yeni bölümünde büyük sürprizler var! Alpagu Han’ın kaderi Akkız’a emanet

Sayarın bahçesinde asılı olan kişinin aslında çift başlı kurtun pençesi olmadığı iddiasını ortaya atan küçük Hamza derhal sorguya alındı. Balamir, Alpagu Han'ın otoritesini sarsmanın mutluluğu içindeyken, küçük Hamza ile Akkız'ın tesadüfi karşılaşması esnasındaki davranışları şüphe çekti.
Hamza ve Akkız derhal sorguya alınırken, Batuga'nın çabası sayesinde Akkız durumdan sıyrılmayı başardı. Sorgulamanın sonunda şüpheler ortadan kalktı, Alpagu Han'ın Akkız'la yalnız görüşmek istedi.
Hayli şaşırtan Akkız, babasının katili olan Alpagu Han'la baş başa kalınca yine kendine hakim olmakta zorlandı. Oysa Alpagu Han'ın derdi başkaydı. Yaraları bir türlü iyileşmeyen ve günden güne güç kaybeden Alpagu Han, Akkız'a şöyle seslendi: "Oğlumun hayatını kurtaran Dağlı kıza güvenebilir miyim anlamaya çalışırım.
Aslında ben kimseye güvenmem. Dağlı bir kıza hiç güvenmem ama zamanım kalmadı. Dağlı kıza güvenmek zorundayım çünkü güvenmezsem öleceğim. Dağlı kıza güvenmek zorundayım çünkü az önce yarama şifa olabilecek tek adamı tanıdığını söyledi. Kün Ata'yı."