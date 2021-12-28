Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Canlandırdığı karakterler dizide en çok konuşulan oyuncu olmayı başaran Alp Akar Sadakatsiz'da serüvenine devam edecek mi araştırılıyor. Asya'ya yaptıklarıyla izleyicileri sinir krizlerine sokan Ali sonunda hastanelik oldu. Peki Ali yeni bölümlerde olacak mı, olmayacak mı? Sadakatsiz Ali ölecek mi? Alp Akar Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?
SADAKATSİZ ALİ ÖLECEK Mİ?
Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Aras ile Asya'nın evlenmesini istemeyen Volkan oğlu Ali'yi dolduruşa getirip annesine karşı kışkırtıyor. Asya'nın mutluluğuna engel olan Ali ise sonunda yaptı yapacağını. Dizinin 45. bölümünün fragmanında yer yerinden oynadı.
Hastaneye kaldırılan Ali'nin kalbinin durması ve sağlık cihazlarından gelen ex olma sesi şoke etti.
Diziden veya oyunculardan konuya ilişkin resmi açıklama gelmezken yeni bölümde her şey rayına oturacak.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba yayınlanan 44. yeni bölümde Leyla'yı yaralayan kişi belli oluyor ve dengeler bir anda değişiyor!
Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan'ın Aras'a tepkisi oldukça sert olacaktır.
Leyla'yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya'nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras'a vereceği cevap da merak konusudur.