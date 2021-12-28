Sadakatsiz Ali ölecek mi? Alp Akar Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba yayınlanan 44. yeni bölümde Leyla'yı yaralayan kişi belli oluyor ve dengeler bir anda değişiyor!

Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan'ın Aras'a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla'yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya'nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras'a vereceği cevap da merak konusudur.