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    • Televizyon
    • 28.12.2021 12:30
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    • 28.12.2021 12:30
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    Sadakatsiz Ali ölecek mi? Alp Akar Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

    Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde yaprak dökümü başladı. Yayınlanan yeni fragman Sadakatsiz Ali ölecek mi? Alp Akar Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? sorularını gündeme taşıdı. Dizide Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakterinin oğlu olan Ali yani Alp Akar hastanelik oluyor. Peki diziden ayrılması söz konusu mu? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Ali ölecek mi?

    Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Canlandırdığı karakterler dizide en çok konuşulan oyuncu olmayı başaran Alp Akar Sadakatsiz'da serüvenine devam edecek mi araştırılıyor. Asya'ya yaptıklarıyla izleyicileri sinir krizlerine sokan Ali sonunda hastanelik oldu. Peki Ali yeni bölümlerde olacak mı, olmayacak mı? Sadakatsiz Ali ölecek mi? Alp Akar Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

    SADAKATSİZ ALİ ÖLECEK Mİ?

    Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Aras ile Asya'nın evlenmesini istemeyen Volkan oğlu Ali'yi dolduruşa getirip annesine karşı kışkırtıyor. Asya'nın mutluluğuna engel olan Ali ise sonunda yaptı yapacağını. Dizinin 45. bölümünün fragmanında yer yerinden oynadı.

    Hastaneye kaldırılan Ali'nin kalbinin durması ve sağlık cihazlarından gelen ex olma sesi şoke etti.

    Diziden veya oyunculardan konuya ilişkin resmi açıklama gelmezken yeni bölümde her şey rayına oturacak.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sadakatsiz 22 Aralık Çarşamba yayınlanan 44. yeni bölümde Leyla'yı yaralayan kişi belli oluyor ve dengeler bir anda değişiyor!

    Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır. Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan'ın Aras'a tepkisi oldukça sert olacaktır.

    Leyla'yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir. Asya'nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras'a vereceği cevap da merak konusudur.

        ALP AKAR KİMDİR?

        Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim öğrencisi olan Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.

        Alp Akar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Remzi) (TV Dizisi)
        2019 – Payitaht Abdülhamid (Şehzade Nureddin) (TV Dizisi)
        2017-2018 – Bizim Hikaye (Fikret) (TV Dizisi)
        2016 – Berzah: Cin Alemi (Sinema Filmi)
        2016 – Vatanım Sensin (Küçük Salih) (TV Dizisi)
        2016 – Çifte Saadet (Mert) (TV Dizisi)
        2016 – Güldüy Güldüy (TV Dizisi)

        2015 – Kertenkele (Sezgin) (TV Dizisi)
        2015 – Ekonomi Tıkırında (Sinema Filmi)
        2014 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)
        2013 – Vicdan (Can) (TV Dizisi)
        2013 – Hayat Dediğin (TV Dizisi)
        2011 – Umutsuz Ev Kadınları (Çetin) (TV Dizisi)
        2011 – Geniş Aile (TV Dizisi)
        2010 – Ezel (TV Dizisi)
        2009 – Canım Ailem (TV Dizisi)
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