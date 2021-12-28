BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır. Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan Börü 2039, dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor. Dizi, insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.