Türk yapımı bilim kurgu dizisi Börü 2039 bugün izleyici karşısına çıkıyor. 17 ocak'ta yayınlanan ilk fragmanı ile büyük ilgi görmeyi ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Börü 2039 hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Başrollerinde usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın yer aldığı ve Kemal Boratav karakterine hayat vereceği Börü 2039 dizisinin yayın kanalı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Börü 2039 1. sezon 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 hangi kanalda, dijital platformda yayınlanacak? İşte merak edilenler!
BÖRÜ 2039 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Börü 2039, 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulup ilk teaser'ı 25 Kasım 2021'de yayınlanmıştır. Börü 2039 1. sezonuyla 28 aralık'ta yayınlanmaya başlayacak.
BÖRÜ 2039 NEREDE YAYINLANACAK?
BluTV dijital platformunda yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini, kısa metrajlı aksiyon filmi The Cure'un da yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Atalay üstlenmektedir.