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    • Televizyon
    • 28.12.2021 16:09
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    • 28.12.2021 16:09
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    Börü 2039 1. sezon 1. bölüm saat kaçta? Börü 2039 hangi kanalda, dijital platformda yayınlanacak? Börü nerede çekildi?

    Börü 2039 için geri sayım sona erdi. Yapımcılığını Alper Çağlar'ın üstlendiği aksiyon, gerilim ve dram içeren Türk yapımı bilim kurgu dizisi Börü 2039 için izleyiciler büyük bir heyecana kapıldı. 17 Ocak 2021 tarihinde ilk fragmanın yayınlandığı Börü 2039 bugün izleyici karşısına ilk bölümüyle çıkıyor. Peki, Börü 2039 1. sezon 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 hangi kanalda, platformda yayınlanacak? Börü 2039 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen bilgiler...

    Börü 2039 1. sezon 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak?

    Türk yapımı bilim kurgu dizisi Börü 2039 bugün izleyici karşısına çıkıyor. 17 ocak'ta yayınlanan ilk fragmanı ile büyük ilgi görmeyi ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Börü 2039 hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Başrollerinde usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın yer aldığı ve Kemal Boratav karakterine hayat vereceği Börü 2039 dizisinin yayın kanalı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Börü 2039 1. sezon 1. bölüm saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 hangi kanalda, dijital platformda yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    BÖRÜ 2039 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Börü 2039, 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulup ilk teaser'ı 25 Kasım 2021'de yayınlanmıştır. Börü 2039 1. sezonuyla 28 aralık'ta yayınlanmaya başlayacak.

    BÖRÜ 2039 NEREDE YAYINLANACAK?

    BluTV dijital platformunda yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini, kısa metrajlı aksiyon filmi The Cure'un da yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Atalay üstlenmektedir.

        BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

        2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır. Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan Börü 2039, dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor. Dizi, insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.

        BÖRÜ 2039 oyuncuları kimdir?

        Murat Akın: Kemal Boratav karakteri

        Emir Benderlioğlu: Turan Kara

        Cansel Elçin

        Doğan Bayraktar

        Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

        Ozan Ağaç: Baran Harput

        Deniz Uğur

        Tuğba Sunguroğlu

        Fatih Çetintaş: Batuhan Demir

        Cenay Türksever
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        Haberler Televizyon Börü 2039 1. sezon 1. bölüm saat kaçta? Börü 2039 hangi kanalda, dijital platformda yayınlanacak? Börü nerede çekildi?
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