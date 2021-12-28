Çürük cevizler yüzünden eşinden oluyordu! Ethem biricik aşkıyla buzları Esra Erol’da eritti! Aşkları İstanbul sokaklarına damga vurdu

Pazarcılık yapan Ethem Kanbay, 110 bin lira ödediği 9 ton cevizin çürük çıktığını ve bu nedenle eşi Hatice Kanbay'ın evi terk ettiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Ethem Bey, "Ceviz iki sene de beklese bir şey olmaz dedim, aldım. Sonrası aynı Kemal Sunal filmlerine döndü. Memlekete gelince cevizlerin çürük olduğunu gördüm" dedi.
"Mutluydum, her şey yolundaydı ama ceviz alışverişim yüzünden her şey bozuldu" diyen Ethem Kanbay, eşinin çok inatçı ve sinirli olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bağırdı, çağırdı. Olan olmuş diye yumuşatmaya çalıştım ama çocukları da alıp gideceğini söyledi."
Ethem Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığım cevizler çürük çıktı diye karım Hatice beni terk etti. Birçok konuda haklı. Ben ticaret yapmak istedim. Aileme daha güzel bir hayat kurmak istedim. Benim paramı çarpan adama da sesleniyorum: Çocuklarımın rızkını yedin. 12 yılda eşim ilk defa evi terk etti"