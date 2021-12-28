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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 28.12.2021 19:38
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    • 28.12.2021 19:46
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    Çürük cevizler yüzünden eşinden oluyordu! Ethem biricik aşkıyla buzları Esra Erol’da eritti! Aşkları İstanbul sokaklarına damga vurdu

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına günler önce başvuran Ethem Kanbay, 110 bin lira ödediği 9 ton cevizin çürük çıktığını ve bu nedenle eşi Hatice Kanbay’ın evi terk ettiğini belirterek yardım istemişti. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Ethem Bey, Esra Erol ve ekibinin uğraşları sonucu muradına erdi. Eşiyle barışan iki çocuk babası Ethem Bey’in yuvası dağılmaktan kurtuldu. Kanbay çifti İstanbul turu ise programa damga vurdu. İşte detaylar...

    Biricik aşkıyla buzları Esra Erol’da eritti!

    Pazarcılık yapan Ethem Kanbay, 110 bin lira ödediği 9 ton cevizin çürük çıktığını ve bu nedenle eşi Hatice Kanbay'ın evi terk ettiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    Ethem Bey, "Ceviz iki sene de beklese bir şey olmaz dedim, aldım. Sonrası aynı Kemal Sunal filmlerine döndü. Memlekete gelince cevizlerin çürük olduğunu gördüm" dedi.

    "Mutluydum, her şey yolundaydı ama ceviz alışverişim yüzünden her şey bozuldu" diyen Ethem Kanbay, eşinin çok inatçı ve sinirli olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bağırdı, çağırdı. Olan olmuş diye yumuşatmaya çalıştım ama çocukları da alıp gideceğini söyledi."

    Ethem Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığım cevizler çürük çıktı diye karım Hatice beni terk etti. Birçok konuda haklı. Ben ticaret yapmak istedim. Aileme daha güzel bir hayat kurmak istedim. Benim paramı çarpan adama da sesleniyorum: Çocuklarımın rızkını yedin. 12 yılda eşim ilk defa evi terk etti"

        Bozuk cevizlere 110 BİN TL ödeyerek dolandırıldığını ifade eden Ethem Bey, canlı yayında eşine barışma çağrısı yapsa da Hatice Hanım barışmak için şartları olduğunu dile getirdi.Çok çile çektiğini söyleyen Hatice Hanım, "Benim evimin parasını getirsin. Düzgün bir işte çalışsın, ben onu affederim" şeklinde konuştu.

        "AİLE BİRLİĞİNİN YIKILMASINI İSTEMEYİZ"
        Hem parasından hem de eşinden olan Ethem Bey'in yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise canlı yayına telefonla bağlanarak Kanbay çifti için harekete geçti. Gürkan, telefon bağlantısında şu ifadeleri kullandı:

        "Hemşerilerimizin durumuna muttaliyim. Sizlere de özel durumu olan insanlara gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Hemşerilerimizin incinmesini, aile birliğinin yıkılmasını istemeyiz. Ben Ethem Bey'i eşi ile birlikte haftaya Çarşamba günü makamıma bekliyorum. Biz hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın hep yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz."
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            Haberler Televizyon Çürük cevizler yüzünden eşinden oluyordu! Ethem biricik aşkıyla buzları Esra Erol’da eritti! Aşkları İstanbul sokaklarına damga vurdu
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