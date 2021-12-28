Çürük cevizler yüzünden eşinden oluyordu! Ethem biricik aşkıyla buzları Esra Erol’da eritti! Aşkları İstanbul sokaklarına damga vurdu

Pazarcılık yapan Ethem Kanbay, 110 bin lira ödediği 9 ton cevizin çürük çıktığını ve bu nedenle eşi Hatice Kanbay'ın evi terk ettiğini belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

Ethem Bey, "Ceviz iki sene de beklese bir şey olmaz dedim, aldım. Sonrası aynı Kemal Sunal filmlerine döndü. Memlekete gelince cevizlerin çürük olduğunu gördüm" dedi.