Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı dizisi neden yayınlanmadı, 15. bölüm tarihi açıklandı mı?

26 Aralık 2021 Pazar Kanal D yayın akışı Yargı dizisi izleyicileri tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Yargı dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ederken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni merak edildi. Yapımcı tarafından yapılan açıklama sonrası Yargı dizisinin hangi sebeple yayınlanmadığı belli oldu. Peki, Bugün Yargı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Yargı yeni bölüm (15. bölüm) ne zaman? İşte 26 Aralık Kanal D yayın akışı!