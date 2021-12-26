Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı dizisi neden yayınlanmadı, 15. bölüm tarihi açıklandı mı?

26 Aralık 2021 Pazar Kanal D yayın akışı Yargı dizisi izleyicileri tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Yargı dizisinin yeni bölümü için geri sayım devam ederken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni merak edildi. Yapımcı tarafından yapılan açıklama sonrası Yargı dizisinin hangi sebeple yayınlanmadığı belli oldu. Peki, Bugün Yargı dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Yargı yeni bölüm (15. bölüm) ne zaman? İşte 26 Aralık Kanal D yayın akışı!
26 ARALIK PAZAR BUGÜN YARGI DİZİSİ NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI?
Bu hafta 15.bölümüyle sıkı takipçilerin ağırlamaya hazırlanırken Yargı dizisinin yayın akışında son anda bir değişiklik yapılması ve beraberinde ise yapımcısının 2 haftalığına ekrana vereceğini duyurması kafalarda soru işareti bıraktırdı. İzleyici kitlesi Yargı dizisinin yayın tarihinin neden ertelendiğini ve merakla bekledikleri yeni bölümünün ise ne zaman başlayacağına yönelik sorgulamalarını gerçekleştirmeye koyuldu.
Avukatlık mesleğini icra eden ve her ne pahasına olursa olsun gerçeklerin peşine düşen Ceylin rolüyle hayran kitlesinin genişleten Pınar Deniz'in Covid-19 salgınına yakalanması Yargı dizisinin çekimlerinin iptal edilmesine neden oldu.