26 Aralık 2021 reyting sonuçları: Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef hangi dizi program birinci oldu?

Hafta sonu program ve dizileri takip eden izleyiciler 26 Aralık reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başında yer alıyor. Dizi ve programların bitmesiyle birlikte 26 Aralık reyting sonuçları için heyecan zirveye çıktı. Peki, 26 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye, Teşkilat hangi dizi program birinci oldu? İşte detaylar!
26 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yarın sabah sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
19 Aralık reyting sonuçlarında birinci olan yapım belli oldu.