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    • Televizyon
    • 26.12.2021 00:45
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    • 26.12.2021 00:45
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    Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Şengül ortalığı fena karıştırdı! Suzan’ı hedef gösterdi!

    Şengül ortalığı fena karıştırdı! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Soluksuz izlenen bölüme Doruk ile Ömer’in kavgası damga vururken sosyal medya ‘Mucizelereİnan’ etiketi ile yine Kardeşlerim’i konuştu. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmanda Şengül’ün Berk’in annesine söyledikleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı...

    Yeni fragman heyecanı arttırdı: Şengül ortalığı fena karıştırdı!

    Kadrosunda Celil Nalçakan, Fadik sevin Atasoy, Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 35. bölüm fragmanına Şengül'ün Berk'in annesine söyledikleri dikkat çekti.

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

    34. BÖLÜM ÖZETİ
    Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

        Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır.

        Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nilsu Yılmaz (Cemile).
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            Haberler Televizyon Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Şengül ortalığı fena karıştırdı! Suzan’ı hedef gösterdi!
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