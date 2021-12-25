Kardeşlerim 35. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Şengül ortalığı fena karıştırdı! Suzan’ı hedef gösterdi!

Kadrosunda Celil Nalçakan, Fadik sevin Atasoy, Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in 35. bölüm fragmanına Şengül'ün Berk'in annesine söyledikleri dikkat çekti.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
34. BÖLÜM ÖZETİ
Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.