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    • Televizyon
    • 25.12.2021 22:15
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    • 25.12.2021 22:17
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    Akkız artık özgür! Destan 6. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!

    Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Destan’ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin ‘in üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanında: Akkız’ın özgür kaldığı görülürken “Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!” sözleri dikkat çekti. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman, kısa sürede sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. İşte Desten’ın 6. bölüm 2. fragmanı...

    Akkız artık özgür! Yeni fragman nefes kesti

    Başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin'in yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölüm fragmanında: Akkız'ın özgür kaldığı görülürken "Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!" sözleri dikkat çekti.

    AKKIZ VE BATUGA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
    Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.

    #Ülkemiçin etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', gece boyu Türkiye gündeminde yer alırken dünya gündeminde ise altıncı sıradaydı. 'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,28 reyting ve %19,62 izlenme payı alarak birinci oldu.

        'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga, Akkız'ın babasını öldürmesine engel oldu. Batuga'nın "İçimde bir han var!" itirafından sonra Akkız, Batuga'nın 'çift başlı kurt' olduğunu anladı.

        Güçlerini birleştiren ikili, Alpagu Han'ın kabuslarına giren Batuga'nın annesi Tılsım Hatun'un bir iftiraya kurban gittiğini ortaya çıkardı.

        Alpagu Han'ın yaraları kötüye giderken, Balamir, Akkız'ın Alpagu Han'ı öldürmeye teşebbüs ettiğini öğrendi. Batuga'nın hüneri sayesinde bu suçlamadan sıyrılan Akkız, Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi başardı. Batuga'nın planıyla Alpagu Han'la tanışan Akkız, Batuga ve Kırçiçek'in nişan toyu şerefine düzenlenecek ok atma yarışmasına girmeye hak kazandı.

            Akkız ve Batuga'nın planı tıkır tıkır işlerken, Alpagu Han acı içinde olmasına rağmen nişan toyuna at sırtında geldi; Balamir ve boy beylerinin meraklı bakışları altında toyu başlatan oku zorlukla da olsa attı. Batuga, ok atma yarışmayı kazanan Yaman'a sırrını açarak onunla konuştu ve Akkız'ın saraydan kaçmasını sağlayacak tünelin açılması için yardım istedi.
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