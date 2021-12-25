Akkız artık özgür! Destan 6. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!

Başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin'in yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yeni bölüm fragmanında: Akkız'ın özgür kaldığı görülürken "Pençe bizimle gelirse, elbet bir gün kurt da gelir!" sözleri dikkat çekti.
#Ülkemiçin etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', gece boyu Türkiye gündeminde yer alırken dünya gündeminde ise altıncı sıradaydı. 'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,28 reyting ve %19,62 izlenme payı alarak birinci oldu.