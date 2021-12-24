Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı? Haftanın birinci olan ismi...

Yine bir haftanın finali geldi çattı ve izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kanal D'nin fenomen yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Rekabet bir an bile eksik olmadığı yarışmada haftanın finalinde gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altın bileziği kapıyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise yarışmadan eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelin hangisi oldu? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kaptı?