Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 24.12.2021 15:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 15:57
    ABONE OL

    Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı? Haftanın birinci olan ismi...

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 24 Aralık Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kaptı? Haftanın en yüksek puanını alan gelin hangisi oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her hafta farklı bir sanatçının sunduğu Gelinim Mutfakta bu hafta Songül Karlı'nın sunuculuğu ile ekrana geliyor. Heyecan dolu bir final günü daha geldi çattı ve her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın en düşük puanını alan kişi yarışmaya veda edecek. Haftanın birincisi bilezikleri kaparken, günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki bu hafta puan durumu nasıl şekillendi?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

    Yine bir haftanın finali geldi çattı ve izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kanal D'nin fenomen yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Rekabet bir an bile eksik olmadığı yarışmada haftanın finalinde gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altın bileziği kapıyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise yarışmadan eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelin hangisi oldu? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kaptı?

    24 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Haftanın birincisi 79 puan ile Yeşim oldu ve altın bilezikleri koluna taktı. Günün birincisi olup çeyrek altını kapan isim Pınar oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden yarışmacı ise 57 puanla Pınar oldu.

    Damla:

    Pınar:

    Miyase:

    Yeşim:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım yarışmada dikkat çekiyor. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların takdirini topladı. Gelinim Mutfakta Yeşim 29 yaşındadır. 8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Yeşim Öksüz üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okuduğu biliniyor.

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SONGÜL KARLI KİMDİR?

        Songül Karlı 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi. Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı.

        2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

        Ayrıca birçok dizide de rol aldı. En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı, ara verdiği ekranlara Gelinim Mutfakta ile yeniden döndü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve etiket denetimi!
        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı? Haftanın birinci olan ismi...
            SON DAKİKA