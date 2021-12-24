Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta 5 altın bileziği kim kazandı? Haftanın birinci olan ismi...

Yine bir haftanın finali geldi çattı ve izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kanal D'nin fenomen yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Rekabet bir an bile eksik olmadığı yarışmada haftanın finalinde gün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi beş altın bileziği kapıyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise yarışmadan eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alan gelin hangisi oldu? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kaptı?
24 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Haftanın birincisi 79 puan ile Yeşim oldu ve altın bilezikleri koluna taktı. Günün birincisi olup çeyrek altını kapan isim Pınar oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden yarışmacı ise 57 puanla Pınar oldu.
Damla:
Pınar:
Miyase:
Yeşim:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM KİMDİR?
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım yarışmada dikkat çekiyor. Yarışmacı Yeşim, fiziği ile hem Demet Akalın'ın hem de diğer yarışmacıların takdirini topladı. Gelinim Mutfakta Yeşim 29 yaşındadır. 8 Aralık 1991 doğumlu olan Yeşim Öksüz lisede grafik tasarım eğitimi almıştır. Yeşim Öksüz üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okuduğu biliniyor.