Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? The Matrix Resurrections Türkiye'de vizyonda mı? Matrix 4 konusu, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen filmi Matrix 4 vizyon tarihi gündemde merak konusu oldu. Unutulmaz karakterler Neo ve Trinity'nin dönüşünü yansıtacak film için her şey hazır, vizyon tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.
MATRİX 4 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Matrix serisinin 4. filmi "The Matrix Resurrections" 24 Aralık yani bugün Türkiye'de vizyona girdi.
MATRİX 4 KONUSU VE OYUNCULARI
Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" izleyici ile buluşacak. Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.