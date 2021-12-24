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    • 24.12.2021 11:18
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    • 24.12.2021 11:21
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    Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? The Matrix Resurrections Türkiye’de vizyonda mı? Matrix 4 konusu, oyuncuları…

    Dizi ve film severler tarafından Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran bilim kurgu filmi serisinin dördüncüsü Matrix 4 için nefesler tutulmuş ve geri sayım başlamıştı. Yayınlanan fragmanı ile heyecanı daha da arttırmıştı. Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken The Matrix Resurrections Türkiye’de vizyonda mı? Pandemiden dolayı uzun zaman sinemalardan uzak kalan vatandaşlar izlemeye gitmek istiyor. İşte Matrix 4 konusu, oyuncuları…

    takvim.com.tr
    Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?

    Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? The Matrix Resurrections Türkiye'de vizyonda mı? Matrix 4 konusu, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen filmi Matrix 4 vizyon tarihi gündemde merak konusu oldu. Unutulmaz karakterler Neo ve Trinity'nin dönüşünü yansıtacak film için her şey hazır, vizyon tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    MATRİX 4 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Matrix serisinin 4. filmi "The Matrix Resurrections" 24 Aralık yani bugün Türkiye'de vizyona girdi.

    MATRİX 4 KONUSU VE OYUNCULARI

    Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" izleyici ile buluşacak. Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

        Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır.

        Lana Wachowski'nin yönettiği filmin, Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak yazılan senaryosu David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski imzası taşıyor.

        KEANU REEVES KİMDİR?

        2 Eylül 1964 tarihinde Çin asıllı bir babanın ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya gelen Keanu Reeves, Kanada'da yetiştiği için kendini Kanadalı olarak görmektedir ve aynı zamanda üç farklı ülkenin de vatandaşlığına sahiptir.

        Oyunculuk kariyerine henüz 15 yaşında iken Toronto'da Wolfboy isimli bir oyunla başlayan Reeves, ayrıca hokeyle de aktif olarak ilgilenmiş ve De La Salle College'da hokey takımındaki performasnısyla da "The wall" (duvar) lakabını almıştır. Bu dönemde aynı zamanda buz pateni altı bileyiciliği ve pastane yöneticiliği gibi pek çok işte çalışan Keanu Reeves, Toronto'da aralarında Coca-Cola'nın da bulunduğu bazı reklam filminde ve çeşitli kısa filmlerde oynadıktan sonra 1986 yılında yönetmenliğini Robe Lowe'ün yaptığı hokey temalı "Youngblood" adlı filmde rol almıştır. Bu filmin projesinin ardından yeşil kart alarak Los Angeles'a taşınan Reeves'ın, burada brikaç projede yer aldıktan sonra Kanada yapımı olan "Dream To Believe" adlı sinema filminde rol almış, ancak film daha sonra 1986 yılında "Under The Influence" adlı bir TV filmi olarak yayınlanmıştır.

        Sinema kariyerindeki ilk başarısını 1989 yapımı bir film olan "Bill and Ted's Excellent Adventure" da yakalayan Keanu Reeves, ardından 1991 yılında "My Own Private Idaho", 1992 yılında "Bram Stoker's Dracula" ve 1993 yılında ise "Bernardo Bertolucci'nin Little Buddha" adlı filmlerde başrol oynamıştır.

        Daha sonra başrolünü Sandra Bullock ile paylaştığı, 1994 yılında yayınlanan "Speed" (Hız Tuzağı) adlı film ile ani bir popülarite yakalayan Reeves, ardından "Johnny Mnemonic" filminde oynamış ve daha sonra 1997 yapımı olan "Devil's Advocate" (Şeytanın Avukatı) filminde ise dünyaca ünlü aktör Al Pacino ile karşılıkl rol adıktan sonra 1999 yılında bir bilim kurgu filmi olan The-matrix serisine adım atmıştır.

        Wachowski kardeşlerin dünyaca ünlü bilim kurgu serisi The-Matrix üçlemesinde canlandırdığı Neo karakteri ile oyunculuk kariyerinin doruğuna çıkan Keanu Reeves, aynı zamanda bir rock grubu olan The Dogstar'da ise bas gitar çalmaktadır.

        31 Ocak 2005 tarihinde ise Hollywood'da bulunan Walk of Fame'de (Şöhret Yolu) bir yıldız sahibi olan Reeves, "Speed" filminden sonra 2006 yapımı olan "The Lake House" filminde de birlikte rol adığı Sandra Bullock ile aynı yıl gerçekleşen Oscar Ödül törenine katılmıştır. Ayrıca yine Keanu Reeves'in rol aldığı "A Scanner Darkly" adlı film de 2006 yılında gösterime girmiştir.

        Şimdilerde ise 2021 yılının Aralık ayında The-Matrix serisinin dördüncü filmi olan "The Matrix: Resurrections" ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Keanu Reeves, aynı zamanda buz hokeyi, satranç, masa tenisi ve motosiklet gibi pek çok aktivitenin tutkunudur.
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