Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? The Matrix Resurrections Türkiye’de vizyonda mı? Matrix 4 konusu, oyuncuları…

KEANU REEVES KİMDİR?

2 Eylül 1964 tarihinde Çin asıllı bir babanın ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya gelen Keanu Reeves, Kanada'da yetiştiği için kendini Kanadalı olarak görmektedir ve aynı zamanda üç farklı ülkenin de vatandaşlığına sahiptir.

Oyunculuk kariyerine henüz 15 yaşında iken Toronto'da Wolfboy isimli bir oyunla başlayan Reeves, ayrıca hokeyle de aktif olarak ilgilenmiş ve De La Salle College'da hokey takımındaki performasnısyla da "The wall" (duvar) lakabını almıştır. Bu dönemde aynı zamanda buz pateni altı bileyiciliği ve pastane yöneticiliği gibi pek çok işte çalışan Keanu Reeves, Toronto'da aralarında Coca-Cola'nın da bulunduğu bazı reklam filminde ve çeşitli kısa filmlerde oynadıktan sonra 1986 yılında yönetmenliğini Robe Lowe'ün yaptığı hokey temalı "Youngblood" adlı filmde rol almıştır. Bu filmin projesinin ardından yeşil kart alarak Los Angeles'a taşınan Reeves'ın, burada brikaç projede yer aldıktan sonra Kanada yapımı olan "Dream To Believe" adlı sinema filminde rol almış, ancak film daha sonra 1986 yılında "Under The Influence" adlı bir TV filmi olarak yayınlanmıştır.

Sinema kariyerindeki ilk başarısını 1989 yapımı bir film olan "Bill and Ted's Excellent Adventure" da yakalayan Keanu Reeves, ardından 1991 yılında "My Own Private Idaho", 1992 yılında "Bram Stoker's Dracula" ve 1993 yılında ise "Bernardo Bertolucci'nin Little Buddha" adlı filmlerde başrol oynamıştır.