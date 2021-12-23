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    • Televizyon
    • 23.12.2021 20:08
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    • 23.12.2021 20:08
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    Camdaki Kız 25. bölüm canlı izle! Kanal D Camdaki Kız son bölüm izle

    Perşembe akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız bu akşam 25. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil’in ağzını ararken Feride'ye yakalanacak. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamaktaki kararlılığını sürdürecek. Bölümü izlemek isteyen izleyiciler ise Camdaki Kız 25. bölüm canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor.

    Camdaki Kız 25. bölüm canlı izle!

    Camdaki Kız'ın sıkı takipçileri akşam saatleriyle birlikte Camdaki Kız 25. bölüm canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Yeni bölümde Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenecek ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz edecek. Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verecek. İşte Kanal D Camdaki Kız son bölüm izle seçeneği...

    Kanal D canlı izlemek için kanald.com.tr/canli-yayin adresini ziyaret edebilirsiniz. Bölümün tam hali de bu adresten yayınlanıyor.

    25. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

    Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.

    Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.
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