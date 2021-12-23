Camdaki Kız 25. bölüm canlı izle! Kanal D Camdaki Kız son bölüm izle

Camdaki Kız'ın sıkı takipçileri akşam saatleriyle birlikte Camdaki Kız 25. bölüm canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Yeni bölümde Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenecek ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz edecek. Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verecek. İşte Kanal D Camdaki Kız son bölüm izle seçeneği...
Kanal D canlı izlemek için kanald.com.tr/canli-yayin adresini ziyaret edebilirsiniz. Bölümün tam hali de bu adresten yayınlanıyor.
25. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR
Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.
Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.