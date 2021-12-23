Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? 23 Aralık 2021 reyting sonuçları!

23 Aralık reyting sonuçları, gün içerisinde yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başında yer alıyor. Dizi ve programların bitmesiyle birlikte 23 Aralık reyting sonuçları için heyecan zirveye arttı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...