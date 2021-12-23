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    • Televizyon
    • 24.12.2021 11:19
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    • 24.12.2021 11:20
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    Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? 23 Aralık 2021 reyting sonuçları!

    Dizi ve programları izleyen seyirciler gün sonunda hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Bu nedenle konu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 23 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    23 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı?

    23 Aralık reyting sonuçları, gün içerisinde yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başında yer alıyor. Dizi ve programların bitmesiyle birlikte 23 Aralık reyting sonuçları için heyecan zirveye arttı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    23 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI

    1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

    2 - ESRA EROL'DA

    3 - CAMDAKİ KIZ

    4 - MAHKUM

    5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 - CAMDAKİ KIZ

    2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    3 - MAHKUM

    4 - BARBAROSLAR

    5 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)

    22 ARALIK ÇARŞAMBA TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM
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        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar hangi dizi birinci oldu? 23 Aralık 2021 reyting sonuçları!
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