Bir Zamanlar Çukurova Haminne karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyordu. Merak edilen sorunun yanıtı yeni bölümde belli oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Haminne öldü mü? Haminne'yi canlandıran Serpil Tamur diziden ayrılacak mı? İşte o sorunun yanıtı...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAMİNNE ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova Haminne karakterinin akıbeti bu bölüm belli oldu. Kafasını çarparak yaralanan Haminne karakteri hastaneye kaldırıldı.
"SAHTEKAR BİR KADIN İLE EVLENİYORDUM!"
Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.
BETÜL'ÜN FOYALARI BİRER BİRER ORTAYA ÇIKIYOR!
Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.
HAMİNNE HAYATA TUTUNABİLECEK Mİ?
Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.
Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?