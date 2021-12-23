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    • Televizyon
    • 23.12.2021 11:08
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    • 23.12.2021 11:08
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    22 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?

    Televizyonları başında gün içerisinde yayınlanan program ve dizileri takip eden izleyiciler bir sonraki gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Hangi dizinin ya da programın birinci olduğu bu nedenle merak edilen konuların başında yer alıyor. Dizi ve programların bitmesiyle birlikte 22 Aralık reyting sonuçları için heyecan zirveye çıktı. Peki, Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    22 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı?

    22 Aralık reyting sonuçları hakkında aramalar artmaya başladı. Arama motorlarında, "Reyting sonuçları belli oldu mu? 22 Aralık Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sorgulamaları yapılıyor. Her gün izleyiciler televizyon kanallarında izledikleri programlar ve dizilerden hangisinin reyting sıralamasında birinci olduğunu, birincilikten sonunculuğa kadar sıralamanın nasıl olduğunu merak ediyor. Peki, 22 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?

    22 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - KURULUŞ OSMAN

    2 - ESRA EROL'DA

    3 - SADAKATSİZ

    4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
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        Haberler Televizyon 22 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?
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