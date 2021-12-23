22 Aralık reyting sonuçları hakkında aramalar artmaya başladı. Arama motorlarında, "Reyting sonuçları belli oldu mu? 22 Aralık Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sorgulamaları yapılıyor. Her gün izleyiciler televizyon kanallarında izledikleri programlar ve dizilerden hangisinin reyting sıralamasında birinci olduğunu, birincilikten sonunculuğa kadar sıralamanın nasıl olduğunu merak ediyor. Peki, 22 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Annemizi Saklarken, Kuruluş Osman, Sadakatsiz hangi dizi birinci oldu?