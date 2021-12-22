Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Alplerini kurtardı! Konur’un cezasını kesti

Tekfur Kosses'in yardımıyla Vezir Alemşah'ın kontrolü altındaki Söğüt'e sızan Osman Bey, Konya'ya nakledilmek üzere hazırlanan alplerini kurtarmak için Şeyh Edebalı'nın düzenlediği ahilik töreninden faydalandı.
Turgut Bey alpleri koruyan nöbetçileri alt ederken Osman Bey, ihanet içindeki Bahadır'ın cezasını keserek alplerine ulaştı.
Osman Bey, alplerini özgürlüğüne kavuştururken Konur Alp askerleri ile birlikte kapıdan girdi.
Nihayet beklediği fırsatı elde eden Osman Bey, onu "Yine pusatlarımızı mı istemeye geldin?" diyerek karşıladı.