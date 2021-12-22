TV’de bugün hangi diziler var? 22 Aralık Çarşamba TV yayın akışı, akşam kuşağında neler var? ATV, Kanal D, Show, TV8…

TV'de bugün hangi diziler var? 22 Aralık Çarşamba TV yayın akışı, akşam kuşağında neler var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon kanallarında yayınlanan program, haber ve dizileri yakından takip edenler her gün merakla TV yayın akışını araştırıyor. Peki bu akşam televizyon kanallarında hangi diziler yayınlanacak? İşte yanıtı...
22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA HANGİ DİZİLER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kalp Yarası
03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:20 Maraşlı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
01:30 Gerzek Şanban (Yerli Sinema)
03:15 Aziz