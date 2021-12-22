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    • Televizyon
    • 22.12.2021 13:10
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    • 22.12.2021 13:12
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    TV’de bugün hangi diziler var? 22 Aralık Çarşamba TV yayın akışı, akşam kuşağında neler var? ATV, Kanal D, Show, TV8…

    Televizyon kanallarının akşam kuşağını yakından takip eden izleyiciler TV’de bugün hangi diziler var? sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta ortasında akşam saatlerini televizyon izleyerek dinlenmek ve eğlenmekle geçirmek isteyenler hangi kanalda hangi programın olduğunu merak ediyor. En merak edilenler arasında ise akşam kuşağında yayınlanan diziler yer alıyor. Peki 22 Aralık Çarşamba TV yayın akışı, akşam kuşağında neler var? ATV, Kanal D, Show, TV8, TRT 1, Star kanallarında bu akşam neler yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    TV’de bugün hangi diziler var?

    TV'de bugün hangi diziler var? 22 Aralık Çarşamba TV yayın akışı, akşam kuşağında neler var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon kanallarında yayınlanan program, haber ve dizileri yakından takip edenler her gün merakla TV yayın akışını araştırıyor. Peki bu akşam televizyon kanallarında hangi diziler yayınlanacak? İşte yanıtı...

    22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞINDA HANGİ DİZİLER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Kalp Yarası
    03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    05:20 Maraşlı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
    21:45 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
    23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)
    01:30 Gerzek Şanban (Yerli Sinema)
    03:15 Aziz

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Sihirli Annem
        09:00 Neler Oluyor Hayatta?
        11:00 Asi
        13:00 Gelinim Mutfakta
        15.45 Arka Sokaklar
        18:45 Kanal D Ana Haber
        20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
        23:45 Camdaki Kız
        02:45 Gelinim Mutfakta
        04:45 Küçük Ağa

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar İle Bugün
        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
        16:00 Kiralık Aşk
        18:30 Star Ana Haber
        20:00 Annemizi Saklarken
        00:15 Zorlu Gün (Yabancı Sinema)
        03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        05:00 Kiralık Aşk

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Oynat Bakalım
        07:15 8'de Sağlık
        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        11:15 MasterChef Türkiye
        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        05:00 Yerli Dizi Tekrar

            TRT1 YAYIN AKIŞI

            05:20 Aslan Ailem
            08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
            09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
            13:10 Beni Böyle Sev
            16:30 Seksenler
            19:00 Ana Haber
            19:55 İddiaların Aksine
            20:00 112 Acil Çağrı
            22:30 Seneye Bu Zamanlar
            00:30 120 (Yerli Sinema)
            02:40 112 Acil Çağrı
            03:40 Seksenler
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            Haberler Televizyon TV’de bugün hangi diziler var? 22 Aralık Çarşamba TV yayın akışı, akşam kuşağında neler var? ATV, Kanal D, Show, TV8…
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