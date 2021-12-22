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    • Televizyon
    • 22.12.2021 10:26
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    • 22.12.2021 10:26
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    21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam kim birinci oldu? Destan, Masumlar Apartmanı...

    21 Aralık reyting sonuçları hakkında aramalar artmaya başladı. Arama motorlarında, "Reyting sonuçları belli oldu mu? 21 Aralık Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu? Sorgulamaları yapılıyor. Her gün izleyiciler televizyon kanallarında izledikleri programlar ve dizilerden hangisinin reyting sıralamasında birinci olduğunu, birincilikten sonunculuğa kadar sıralamanın nasıl olduğunu merak ediyor. Peki, 21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam kim birinci oldu? Destan, Masumlar Apartmanı...

    21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Destan, Masumlar Apartmanı...

    21 Aralık 2021 Salı akşamı, Atv'de Destan, Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, Star Tv'de Kasırgada Vurgun, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve Show Tv'de Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam kim birinci oldu? İşte cevabı...

    21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

    21 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

    21 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

    21 ARALIK TV'DE NE VARDI?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Üç Kuruş

        ATV YAYIN AKIŞI
        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
        16:20 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Destan
        00:20 Kardeşlerim

        KANAL D YAYIN AKIŞI
        07:00 Sihirli Annem
        09:00 Neler Oluyor Hayatta?
        11:00 Asi
        13:00 Gelinim Mutfakta
        15:45 Arka Sokaklar
        18:45 Kanal D Ana Haber
        20:00 Transformers 5: Son Şövalye
        23:00 Çok Güzel Hareketler 2

        STAR TV YAYIN AKIŞI
        07:00 Mesut Yar ile Bugün
        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Kiralık Aşk
        18:30 Star Haber
        20:00 Kasırgada Vurgun
        22:30 Kasırgada Vurgun

        FOX TV YAYIN AKIŞI
        08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
        13:00 En Hamarat Benim
        16:00 Fulya ile Umudun Olsun
        19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
        20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
        00:00 Kanunsuz Topraklar

        TRT 1 YAYIN AKIŞI
        05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
        05:30 Aslan Ailem
        08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
        09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
        12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
        13:15 Beni Böyle Sev
        16:30 Seksenler (Altyazılı)
        19:00 Ana Haber (Canlı)
        19:55 İddiaların Aksine
        20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
        00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
        02:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

        TV8 YAYIN AKIŞI
        06:30 Oynat Bakalım
        07:15 8'de Sağlık
        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
        11:15 MasterChef Türkiye
        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        20:00 MasterChef Türkiye
        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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        Haberler Televizyon 21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam kim birinci oldu? Destan, Masumlar Apartmanı...
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