21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam kim birinci oldu? Destan, Masumlar Apartmanı...

21 Aralık 2021 Salı akşamı, Atv'de Destan, Kanal D'de Transformers 5: Son Şövalye, Star Tv'de Kasırgada Vurgun, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve Show Tv'de Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam kim birinci oldu? İşte cevabı...
21 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR
21 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.
21 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
21 ARALIK TV'DE NE VARDI?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş