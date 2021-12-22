21 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Dün akşam kim birinci oldu? Destan, Masumlar Apartmanı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers 5: Son Şövalye

23:00 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Kasırgada Vurgun

22:30 Kasırgada Vurgun

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:00 Kanunsuz Topraklar