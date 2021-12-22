Şoke eden itiraf! Kalp Yarası 26. bölüm fragmanı yürek yaktı: Başımız sağ olsun!

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Adnan'ın ölümü damga vurdu. Yürek yakan fragmanda "Adnan'ı ben öldürdüm" sözleri dikkat çekti.
Nefes kesen fragmanın ardından son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 25. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
AYŞE VE FERİT EVLENDİ!
atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi beşinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #AyFerHikayesi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.