Kuruluş Osman’da dikkat çeken sahne: Selçuklu Veziri Alemşah ile saf tutan Gündüz Bey, Kayı postuna oturdu!

Gündüz Bey'in bu kararı Selcan Hatun, Malhun Hatun ve Bala Hatun'un tepkisini çekti.
Malhun Hatun "Gündüz Bey! Beyim sana güvenirdi! Osman'ı aramak yerine gelmiş bey postuna oturursun"dedi.
Selcan Hatun "Geçmişten hiç mi ders almazsın Gündüz! Vezir ikilik çıkarmak ve Kayı'yı kırmak ister. Bak daha şimdiden bizi ikiye böldü. Gardaşın nerde ne haldedir…" diyerek tepki gösterdi.
Gündüz Bey bu kararı Kayı'nın selameti için aldığını söyleyip "Osman benim gardaşımdır! Hepinizden çok ben severim onu. Amma Konya hükmünü vermiş… Bu hükmün ucu obama değsin istemem" dedi.