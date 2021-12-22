Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 34. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Doruk ile Ömer birbirine girdi!

KARDEŞLERİM 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bileklik olayı çözüldü. Suzan'ın zorlaması ile Harika, Süsen'e okulun parasını ödemek için bilekliğini aldığını itiraf etti. Gerçekleri öğrenen Süsen bilekliğin parasını geri almak istemedi. Ancak bu Ömer ile aralarının düzelmesini yine de sağlayamadı.