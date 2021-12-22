Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 34. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Doruk ile Ömer birbirine girdi!

Kardeşlerim'in 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Doruk ile Ömer'in kavga ettiği anlar damga vurdu.
ORHAN, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.
Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 33. Bölüm etiketi #SaklananSırlar, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
KARDEŞLERİM 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bileklik olayı çözüldü. Suzan'ın zorlaması ile Harika, Süsen'e okulun parasını ödemek için bilekliğini aldığını itiraf etti. Gerçekleri öğrenen Süsen bilekliğin parasını geri almak istemedi. Ancak bu Ömer ile aralarının düzelmesini yine de sağlayamadı.