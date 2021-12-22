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    • Televizyon
    • 22.12.2021 22:43
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    • 22.12.2021 22:46
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    Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 34. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Doruk ile Ömer birbirine girdi!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlana fragman izleyiciye ters köşe yaptı. Orhan’ın saldırıya uğradığı, Nebahat’in hastaneye kaldırıldığı fragmana Ömer ile Doruk’un kavga ettiği anlar damga vurdu. Heyecanı doruklara çıkaran fragmanda kardeşi ve sevgilisinin kavgasına tanık olan Asiye’nin yüz ifadesi dikkat çekti. İşte Kardeşlerim’in 34. bölüm 2. fragmanı...

    Doruk ile Ömer birbirine girdi!

    Kardeşlerim'in 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Doruk ile Ömer'in kavga ettiği anlar damga vurdu.

    ORHAN, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ!
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

    Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 33. Bölüm etiketi #SaklananSırlar, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

    KARDEŞLERİM 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Bileklik olayı çözüldü. Suzan'ın zorlaması ile Harika, Süsen'e okulun parasını ödemek için bilekliğini aldığını itiraf etti. Gerçekleri öğrenen Süsen bilekliğin parasını geri almak istemedi. Ancak bu Ömer ile aralarının düzelmesini yine de sağlayamadı.

        Okulda ise büyük bir gelişme yaşandı, Berk'in babası Akif ile ortak oldu. Birlikte yemeğe çıkan Özkaya ve Atakul ailesi bunu kutlarken sürpriz bir gelişme yaşandı.

        Berk'in babası Resul, Suzan'ı asistan olarak işe aldı ve bunu okulda düzenlenen tanışma partisinde ilan etti.

        Evi, köydeki arsayı satarak Akif'ten aldığını zanneden Orhan, partide gerçekleri öğrendi. Polise gidip her şeyi anlatacağını söyleyen Orhan öğrendiği acı gerçek yüzünden çılgına döndü.

            Akif ile Orhan arasında çıkan itiş kakış sırasında seslere gelen Nebahat de karıştı. Kadir'in kan parasını yüzünden gözü dönen Orhan'ın itmesi sonucu Nebahat, merdiven boşluğundan partinin ortasına düştü.

            Metrelerce yüksekten bir anda yere çakılan Nebahat herkesi dehşete düşürürken Akif, Şengül ve Orhan'ı ise şoka sokar.
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            Haberler Televizyon Asiye’nin zor anları! Kardeşlerim 34. bölüm 2. fragmanı ters köşe yaptı: Doruk ile Ömer birbirine girdi!
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