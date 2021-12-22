Bala Hatun’un duaları karşılıksız kalmadı! Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı nefes kesti

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Bala Hatun'un "Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım" sözleri damga vurdu.
ÇAREYİ OSMAN BEY'E YARDIM ETMEKTE BULDU!
Başrollerini Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 76'ncı bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü.
'Kuruluş Osman'da Osman Bey stratejisini kurarak Tekfur Nikola'nın yaraladığı Mari'nin yanında olduğu bilgisini Tekfur Kosses'e ulaştırdı.
Kumral Abdal'ın ziyaretiyle gerçekleri öğrenen Tekfur Kosses, Osman Bey'le görüşmeyi kabul etti. Tekfur Nikola'nın kardeşi Mari'ye yaptıklarını duyunca büyük pişmanlık yaşayan Kosses, Osman Bey'le görüşmeye geldi.