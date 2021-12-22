Bala Hatun’un duaları karşılıksız kalmadı! Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı nefes kesti

Osman Bey "Bizi kaybedersen, kimsen kalmaz Kosses! Bu topraklarda yalnız olmak kurt sofrasında yem olmaktır" diyerek tekfuru uyardı. Kosses ise "Ben ne avım! Ne avcı! Ne kurt ne yem! Yaptığı hataları düzeltip, kardeşinin intikamını almaya çalışan bir adamım" demekle yetindi.