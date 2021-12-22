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    • Televizyon
    • 23.12.2021 00:32
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    • 23.12.2021 00:35
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    Bala Hatun’un duaları karşılıksız kalmadı! Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı nefes kesti

    Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman 76. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölüme ihanetle sarsılan Tekfur Kosses’in Osman Bey’e yardım ettiği sahne damga vurdu. Sosyal medyada da #VarOlsunDevletimiz etiketiyle çok konuşulan bölümün ardından merakla beklenen fragman yayınlandı. Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanında “Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım” diyerek dua eden Bala Hatun’un karşılaştığı sürpriz izleyicinin yüzünü güldürdü. İşte Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı...

    Bala Hatun’un duaları karşılıksız kalmadı!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Bala Hatun'un "Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım" sözleri damga vurdu.

    ÇAREYİ OSMAN BEY'E YARDIM ETMEKTE BULDU!
    Başrollerini Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 76'ncı bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü.

    'Kuruluş Osman'da Osman Bey stratejisini kurarak Tekfur Nikola'nın yaraladığı Mari'nin yanında olduğu bilgisini Tekfur Kosses'e ulaştırdı.

    Kumral Abdal'ın ziyaretiyle gerçekleri öğrenen Tekfur Kosses, Osman Bey'le görüşmeyi kabul etti. Tekfur Nikola'nın kardeşi Mari'ye yaptıklarını duyunca büyük pişmanlık yaşayan Kosses, Osman Bey'le görüşmeye geldi.

        Ağabeyini karşısında görünce çok sinirlenen Mari "Nikola'nın avuçlarına bırakıp öldürmeye çalıştığın Mari! Şimdi mi aklına geldi kardeşin olduğum?" diyerek tepki gösterdi. Osman Bey'in "Düşmanımız birdir" sözleri üzerine Tekfur Kosses "Ne gerekiyorsa Osman Bey! O ikisine cehennemi yaşatmak için sizinle birlik olmaya hazırım!" dedi.

        Alplerini kurtarmak isteyen Osman Bey, Söğüt'e girmelerine yardımcı olmalarını isterken, Kosses "Samuel sizi içeri sokacak. Merak etmeyin" diyerek garanti verdi.

        Osman Bey "Bizi kaybedersen, kimsen kalmaz Kosses! Bu topraklarda yalnız olmak kurt sofrasında yem olmaktır" diyerek tekfuru uyardı. Kosses ise "Ben ne avım! Ne avcı! Ne kurt ne yem! Yaptığı hataları düzeltip, kardeşinin intikamını almaya çalışan bir adamım" demekle yetindi.
            ’Ret’ verdikleri projeyi sahiplenmeye kalktılar!
            Haberler Televizyon Bala Hatun’un duaları karşılıksız kalmadı! Kuruluş Osman 77. bölüm fragmanı nefes kesti
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