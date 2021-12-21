Akkız canını ortaya koydu Batuga önüne set kurdu! Destan 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu saraya bir daha ayak basmayasın!

Batuga'nın yaşadığı acı tecrübeleri öğrenince isyan eden Akkız, "Yerin dibine batasın Gök Saray" diye bağırdı ve sordu: "Neden bırakmadın alayım canını? Öcümüzü almama neden izin vermedin?! Neden Gök Saray'ı yerin dibine batırmama izin vermedin?" Batuga ise şöyle yanıt verdi: "Çünkü Gök Saray batarsa Gök de batacak! Babam ölünce taht kavgası çıkacak! Balamir kurultayda tahtı ele geçirecek! Ulu Ece buna izin vermeyecek, oğlu Kaya ile Balamir'i birbirine düşman edecek! Savaşacaklar, ülke bölünecek! Ülke bölünüp zayıflayınca da Temur'un Çin imparatoru kayın atası gelecek, Göğü kolayca ele geçirecek! Saray zaten işgal altında, ülkem de işgal edilecek! Ben bilmez miydim öcümüzü almayı? Ama bir yetimle bir öksüz öc alacak diye, Gök'ün yok olmasına izin vermem!"