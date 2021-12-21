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    • Televizyon
    • 22.12.2021 00:28
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    • 22.12.2021 00:48
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    Akkız canını ortaya koydu Batuga önüne set kurdu! Destan 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu saraya bir daha ayak basmayasın!

    Başrollerini Edip Tepeli ile Ebru Şahin’in üstlendiği Destan, beşinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bu yana hem gönülleri hem de reytingleri fetheden atv’nin sevilen dizisi, yine milyonları ekran başına kilitledi. “Ülkemiçin” etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran Destan’ın merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana Batuga’nın “Bu saraya bir daha ayak basmayasın!” sözleri damga vurdu. İşte Destan’ın 6. bölüm fragmanı...

    Bu saraya bir daha ayak basmayasın!

    Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', 5. bölümüyle yine izleyiciden tam not aldı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Söz konusu fragmana Batuga ile Akkız'ın arasında geçen diyalog damga vururken "Bu saraya bir daha ayak basmayasın!" sözleri dikkat çekti.

    Fragmanla birlikte beşinci bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Özellikle Batuga'nın büyük sırrını Akkız ile paylaştığı sahne en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Batuga'nın büyük sırrı ne? İşte detaylar...

    BATUGA, AKKIZ'A BÜYÜK SIRRINI AÇIKLADI!
    'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga, Alpagu Han'ın odasına girerek onu öldürmeye kalkan Akkız'a engel oldu. Akkız, ikisinin de intikamını almak üzereyken kendisine engel olan Batuga'ya çok kızdı ve "Öcünü alacaktım senin. Andım vardı. Bir yazgının iki yarısı olan iki çocuğu hiç unutmadım ben. Gökten Dağın öcünü ikimiz için alacaktım. Nerede o öksüz kaldığım gün yetim kalan çocuk?" diye sordu.

        Bunun üzerine hayli sinirlenen Batuga "Gel kim olduğumu gör" diyerek Akkız'ı taht odasına götürdü. Batuga, "Ben, tam burada boynuna yay kirişi dayanırken bir tahta kılıca sarılan han oğluyum! Bir tahta kılıca yaslandım, yay kirişini boynumdan kendim çıkardım" diyerek çocukluğunda yaşadığı travmayı anlattı.

        Batuga'nın yaşadığı acı tecrübeleri öğrenince isyan eden Akkız, "Yerin dibine batasın Gök Saray" diye bağırdı ve sordu: "Neden bırakmadın alayım canını? Öcümüzü almama neden izin vermedin?! Neden Gök Saray'ı yerin dibine batırmama izin vermedin?" Batuga ise şöyle yanıt verdi: "Çünkü Gök Saray batarsa Gök de batacak! Babam ölünce taht kavgası çıkacak! Balamir kurultayda tahtı ele geçirecek! Ulu Ece buna izin vermeyecek, oğlu Kaya ile Balamir'i birbirine düşman edecek! Savaşacaklar, ülke bölünecek! Ülke bölünüp zayıflayınca da Temur'un Çin imparatoru kayın atası gelecek, Göğü kolayca ele geçirecek! Saray zaten işgal altında, ülkem de işgal edilecek! Ben bilmez miydim öcümüzü almayı? Ama bir yetimle bir öksüz öc alacak diye, Gök'ün yok olmasına izin vermem!"

        Bu sözler üzerine Akkız, "Niye izin vermezsin! Yok olsun Gök sana ne" deyince Batuga, "Çünkü içimde bir han var" deyiverdi. Akkız bu sözler üzerine büyük bir şok yaşadı.

            Batuga'ya bakarken gerçeği anlayan Akkız "Sen dağla göğün oğlusun. Çift başlı kurdun bi başı Dağ bir başı Gök. Dağla Göğü bir edecek olan sensin. Altın yayı gerecek gümüş oku atacak olan sensin. Çift başlı kurt sensin. Gök Tengri'nin kut vereceği kurt sensin. Pençesi olmaya and içtiğim han sensin!" diyerek Batuga'nın önünde diz vurdu.
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            Haberler Televizyon Akkız canını ortaya koydu Batuga önüne set kurdu! Destan 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu saraya bir daha ayak basmayasın!
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