Akkız canını ortaya koydu Batuga önüne set kurdu! Destan 6. bölüm fragmanı yayınlandı: Bu saraya bir daha ayak basmayasın!

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', 5. bölümüyle yine izleyiciden tam not aldı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Söz konusu fragmana Batuga ile Akkız'ın arasında geçen diyalog damga vururken "Bu saraya bir daha ayak basmayasın!" sözleri dikkat çekti.
Fragmanla birlikte beşinci bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Özellikle Batuga'nın büyük sırrını Akkız ile paylaştığı sahne en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Batuga'nın büyük sırrı ne? İşte detaylar...
BATUGA, AKKIZ'A BÜYÜK SIRRINI AÇIKLADI!
'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga, Alpagu Han'ın odasına girerek onu öldürmeye kalkan Akkız'a engel oldu. Akkız, ikisinin de intikamını almak üzereyken kendisine engel olan Batuga'ya çok kızdı ve "Öcünü alacaktım senin. Andım vardı. Bir yazgının iki yarısı olan iki çocuğu hiç unutmadım ben. Gökten Dağın öcünü ikimiz için alacaktım. Nerede o öksüz kaldığım gün yetim kalan çocuk?" diye sordu.