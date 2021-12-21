Esra Erol’da inanılmaz olay: çürük cevizler yuvasını yıktı! Hem eşinden hem parasından oldu Ethem Bey’in isyanı programa damga vurdu

Esra Erol'da yine ilginç bir konu gündeme geldi. "Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti" diyerek Esra Erol canlı yayınına çıkan Ethem Kanbay, ilginç dolandırılma hikayesini anlattı.
Yaklaşık 9 tonluk bir ceviz satın aldığını dile getiren Kanbay, Kütahya'nın Simav ilçesindeki dolandırıcılara inandığı için yuvasının yıkılmak üzere olduğunu söyledi.
KARI-KOCANIN ARASINA CEVİZ GİRDİ!
Malatya'da yaşayan Kanbay çiftinin arasına "ceviz" girdi. Bozuk cevizlere 110 bin TL ödeyerek dolandırılan Ethem Kanbay, Esra Erol'da canlı yayınında feryat etti.
Kanbay, "Mutluydum, her yolundaydı ama ceviz alışverişim yüzünden her şey bozuldu" dedi. Eşinin inatçı ve sinirli olduğunu dile getiren Kanbay, "Bağırdı çağırdı. Olan olmuş diyerek yumuşatmaya çalıştım ama çocukları da alıp gideceğini söyledi" dedi.