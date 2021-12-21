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    • Televizyon
    • 21.12.2021 18:57
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    • 21.12.2021 19:12
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    Esra Erol’da inanılmaz olay: çürük cevizler yuvasını yıktı! Hem eşinden hem parasından oldu Ethem Bey’in isyanı programa damga vurdu

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Ethem Kanbay’ın yakarışı damga vurdu. Programa başvuran Ethem Bey, "Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Malatya ile Kütahya arasındaki dolandırıcılık olayı bir yuvayı dağılma noktasına getirdi. İşte detaylar...

    Çürük cevizler yuva yıktı!

    Esra Erol'da yine ilginç bir konu gündeme geldi. "Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti" diyerek Esra Erol canlı yayınına çıkan Ethem Kanbay, ilginç dolandırılma hikayesini anlattı.

    Yaklaşık 9 tonluk bir ceviz satın aldığını dile getiren Kanbay, Kütahya'nın Simav ilçesindeki dolandırıcılara inandığı için yuvasının yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

    KARI-KOCANIN ARASINA CEVİZ GİRDİ!
    Malatya'da yaşayan Kanbay çiftinin arasına "ceviz" girdi. Bozuk cevizlere 110 bin TL ödeyerek dolandırılan Ethem Kanbay, Esra Erol'da canlı yayınında feryat etti.

    Kanbay, "Mutluydum, her yolundaydı ama ceviz alışverişim yüzünden her şey bozuldu" dedi. Eşinin inatçı ve sinirli olduğunu dile getiren Kanbay, "Bağırdı çağırdı. Olan olmuş diyerek yumuşatmaya çalıştım ama çocukları da alıp gideceğini söyledi" dedi.

        BARIŞMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR!
        Kocasının çürük cevizleri eve getirmesinin ardından evden ayrılan Hatice Kanbay ise eşiyle barışmak için bir şartı olduğunu ifade etti.

        Ben çok çile çektim diyen Kanbay, "Benim evimin parasını getirsin. Düzgün bir işte çalışsın, ben onu affederim" diye konuştu. Eşiyle telefonda konuşan Ethem Kanbay orta yolu bulmaya çalıştı.

        YARDIMSEVERLER HAREKETE GEÇTİ!
        Canlı yayına bağlanan yardımseverlerse Hatice Kanbay'ın eşini affetmesi durumunda kocasına yardım edeceklerini dile getirdi.
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