Esra Erol’da inanılmaz olay: çürük cevizler yuvasını yıktı! Hem eşinden hem parasından oldu Ethem Bey’in isyanı programa damga vurdu

Esra Erol'da yine ilginç bir konu gündeme geldi. "Aldığım cevizler çürük çıktığı için karım Hatice beni terk etti" diyerek Esra Erol canlı yayınına çıkan Ethem Kanbay, ilginç dolandırılma hikayesini anlattı.

Yaklaşık 9 tonluk bir ceviz satın aldığını dile getiren Kanbay, Kütahya'nın Simav ilçesindeki dolandırıcılara inandığı için yuvasının yıkılmak üzere olduğunu söyledi.