Destan 5. yeni bölümde Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor! Alpagu Han’ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışan Akkız ölümün eşiğinde
Destan 5. yeni bölümde Çift Başlı Kurt'un taht yolculuğu başlıyor! Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışan Akkız, ölümün eşiğinde... Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', salı akşamı 20.00'de Atv'de yayınlanacak 5. bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitleyecek. İşte Desten 5. yeni bölümden ipuçları...
Destan 5. yeni bölümde Çift Başlı Kurt'un taht yolculuğu başlıyor! Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışan Akkız ölümün eşiğinde...
DESTAN OYUNCULARI
Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)
Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', salı akşamı 20.00'de Atv'de yayınlanacak beşinci bölümüyle nefes kesecek.
DESTAN 5.BÖLÜM
'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar.
Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır. Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.