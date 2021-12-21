Destan 5. yeni bölümde Çift Başlı Kurt'un taht yolculuğu başlıyor! Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışan Akkız ölümün eşiğinde...

DESTAN 5.BÖLÜM

'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar.