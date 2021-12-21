Destan’da nefesler tutuldu! Akkız can düşmanı Alpagu Han’la böyle tanıştı

'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga'nın kurduğu plan sayesinde Akkız, Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başardı.
Elde ettikleri ipucu sayesinde Batuga'nın annesi Tılsım'ın haksızlığa uğradığını ortaya çıkaran Akkız ve Batuga, bir şekilde Alpagu Han'a ulaşarak aklına girmeyi planladı.
Sarayda köle olarak bulunan Akkız'ın Gök Hanı'na nasıl ulaşacağını ise Batuga incelikle planladı.
Annesi Tılsım'ın babası Alpagu Han'ın düşlerine girdiğini bilen Batuga, tüm ailenin buluştuğu yemekte Akkız'ın babasının dikkatini nasıl çekeceğini buldu.