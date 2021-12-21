Destan’da nefesler tutuldu! Akkız can düşmanı Alpagu Han’la böyle tanıştı

Bunun üzerine Alpagu Han, Akkız'a ismini sordu ve "Varolasın Akkız" dedi ve ekledi: "Seni bağışlarım. Can borcumuzu ödenmiş say, bir daha yanlış yapma." Akkız selam verip çıkarken, yüzünde zafer kazanmış gibi bir sevinç vardı.