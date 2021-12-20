Yeni haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışmasında rekabet bir an bile eksik olmuyor ve her hafta farklı bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Songül Karlı sunuyor. Cuma günü gerçekleşen elemenin ardından yeni yarışmacı ile yoluna devam eden Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan kişinin kim olduğu merak edildi. Peki 20 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?