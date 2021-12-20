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    • 20.12.2021 15:45
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    • 20.12.2021 15:45
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    Gelinim Mutfakta gün birincisi hangi yarışmacı oldu? 20 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kapan yarışmacı...

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışmada yeni hafta yeni yarışmacıyla başladı ve heyecanın dozu bir an bile eksik olmuyor. Gündüz kuşağı izleyicileri merakla Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumunu araştırıyor. İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta gün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Yeni haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışmasında rekabet bir an bile eksik olmuyor ve her hafta farklı bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Songül Karlı sunuyor. Cuma günü gerçekleşen elemenin ardından yeni yarışmacı ile yoluna devam eden Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan kişinin kim olduğu merak edildi. Peki 20 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

    20 ARALIK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi Miyase oldu ve çeyrek altını kaptı.

    Damla:11

    Pınar:15

    Miyase:21

    Yeşim:14

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Günün ve haftanın birincisi Damla oldu, hem çeyrek altını hem de 6 altın bileziği kaptı. Haftanın en düşük puanını alıp elenen yarışmacı ise Aslıhan oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

    Aslen Amasyalı olan Nuray Gülap, yarışmaya mustakbel gelini, küçük oğlunun nişanlısı Damla hanımla katılıyor.

    Ev hanımı olan Nuray hanım yarışmaya iddialı geldiğini söylüyor. Öte yandan yarışmaya bir kasa elmayla gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

    Gelinim Mutfakta Damla'nın tam adı ise Damla Saçıkara'dır. Henüz 20 yaşında olan Damla Saçıkara, Nuray hanımın mustakbel gelinidir.

    Yarışmaya iddialı şekilde katıldığını söyleyen Damla, diğer gelinlerle ilk gün tartışmaya başladı.

        GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SONGÜL KARLI KİMDİR?

        Songül Karlı 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi. Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı.

        2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

        Ayrıca birçok dizide de rol aldı. En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı, ara verdiği ekranlara Gelinim Mutfakta ile yeniden döndü.
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