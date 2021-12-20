Yeni haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışmasında rekabet bir an bile eksik olmuyor ve her hafta farklı bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Songül Karlı sunuyor. Cuma günü gerçekleşen elemenin ardından yeni yarışmacı ile yoluna devam eden Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan kişinin kim olduğu merak edildi. Peki 20 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
20 ARALIK PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi Miyase oldu ve çeyrek altını kaptı.
Damla:11
Pınar:15
Miyase:21
Yeşim:14
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün ve haftanın birincisi Damla oldu, hem çeyrek altını hem de 6 altın bileziği kaptı. Haftanın en düşük puanını alıp elenen yarışmacı ise Aslıhan oldu.
GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?
Aslen Amasyalı olan Nuray Gülap, yarışmaya mustakbel gelini, küçük oğlunun nişanlısı Damla hanımla katılıyor.
Ev hanımı olan Nuray hanım yarışmaya iddialı geldiğini söylüyor. Öte yandan yarışmaya bir kasa elmayla gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.
Gelinim Mutfakta Damla'nın tam adı ise Damla Saçıkara'dır. Henüz 20 yaşında olan Damla Saçıkara, Nuray hanımın mustakbel gelinidir.
Yarışmaya iddialı şekilde katıldığını söyleyen Damla, diğer gelinlerle ilk gün tartışmaya başladı.